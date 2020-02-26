Більшість українців (63%) не підтримують надання амністії всім тим, хто брав участь у бойових діях на Донбасі.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Центром Разумкова.

Згідно з результатами опитування, громадською думкою переважно відкидаються такі компроміси заради досягнення миру на Донбасі:

амністія всім тим, хто брав участь в бойових діях на Донбасі (не підтримують 63%, підтримують – 14,5%);

відмова від євроінтеграції, вихід з Угоди про асоціацію з ЄС (не підтримують 60%, підтримують – 20%);

надання російській мові статусу другої державної (не підтримують 54%, підтримують – 31%);

відмова від перспективи членства в НАТО, закріплення в Конституції нейтрального статусу України (не підтримують 54%, підтримують – 26%).

Крім того, 48% опитаних не підтримують налагодження торгово-економічних, фінансових контактів з “ДНР” і “ЛНР» (підтримують – 35%).

Одночасно відносна більшість (41%) не підтримує ідею припинення фінансування територій, зайнятих “ДНР” і “ЛНР” (виплату пенсій, зарплат тощо), а підтримують – 36%.

Суперечливим є громадська думка щодо початку офіційних переговорів української влади з нинішнім керівництвом “ДНР” і “ЛНР” – частка тих, хто підтримує цю ідею (41%), статистично значуще не відрізняється від частки тих, хто її не підтримує (40%), відзначають соціологи.

Дослідження проводилося соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької й Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення країни за основними соціально-демографічними показниками.

Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.