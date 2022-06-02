2 червня відбувся перший благодійний онлайн-аукціон "Укравтодору" на "Prozorro.Продажі". Завдяки чому вдалось зібрати кошти на допомогу для українських захисників. Впродовж години учасники конкурували за можливість стати власником унікального знаку, створеного на третій день війни.

Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла, карти 80-х років.

“Укравтодор” дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти потрібно було швидко, тому 26 лютого звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів “Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й”, який подекуди встановили дорожники та комунальники.

Зазначається, що в аукціоні зареєструвались 29 учасників. Стартова ціна за знак розпочиналась з 50 тисяч гривень, а вже впродовж трьох раундів зросла до 631 тисячі.

Це був перший благодійний онлайн-аукціон “Укравтодору” на “Prozorro.Продажі”.

В агентстві зазначили, що кошти з продажу перерахують на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.