Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.
Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла, карти 80-х років.
“Укравтодор” дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти потрібно було швидко, тому 26 лютого звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів “Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й”, який подекуди встановили дорожники та комунальники.
Зазначається, що в аукціоні зареєструвались 29 учасників. Стартова ціна за знак розпочиналась з 50 тисяч гривень, а вже впродовж трьох раундів зросла до 631 тисячі.
Це був перший благодійний онлайн-аукціон “Укравтодору” на “Prozorro.Продажі”.
В агентстві зазначили, що кошти з продажу перерахують на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.
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