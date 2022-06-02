Про це повідомляє пресслужба Укравтодору.

Щойно російські війська почали широкомасштабний наступ, стало зрозуміло, що навігація у них застаріла, карти 80-х років.

“Укравтодор” дав вказівку в областях демонтовувати чи замальовувати знаки із назвами населених пунктів. Діяти потрібно було швидко, тому 26 лютого звернулися по допомогу до всіх українців, щоб вони робили демонтаж у своїх населених пунктах. А на противагу створили універсальний вказівник для окупантів “Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й”, який подекуди встановили дорожники та комунальники.

Зазначається, що в аукціоні зареєструвались 29 учасників. Стартова ціна за знак розпочиналась з 50 тисяч гривень, а вже впродовж трьох раундів зросла до 631 тисячі.

Це був перший благодійний онлайн-аукціон “Укравтодору” на “Prozorro.Продажі”.

В агентстві зазначили, що кошти з продажу перерахують на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ.