СБУ заблокувала київську ІТ-компанію, яка розробляла програмне забезпечення для окупаційних адміністрацій на сході України. Зокрема, постачала ворогу програмне забезпечення для збору комунальних платежів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих “Л/ДНР”. Слідчі спецслужби зазначають, що за допомогою ПЗ окупанти перерахували до “бюджету” бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.

Незаконний бізнес організувала голова компанії. Вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались понад 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Серед основних “замовників” послуг були захоплені окупантами підприємства й установи газо- та водопостачання.