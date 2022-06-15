Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих “Л/ДНР”. Слідчі спецслужби зазначають, що за допомогою ПЗ окупанти перерахували до “бюджету” бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.

Незаконний бізнес організувала голова компанії. Вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.

Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались понад 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Серед основних “замовників” послуг були захоплені окупантами підприємства й установи газо- та водопостачання.