Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Одержані від мешканців кошти керівники окупаційних адміністрацій направляли на фінансування угруповань так званих “Л/ДНР”. Слідчі спецслужби зазначають, що за допомогою ПЗ окупанти перерахували до “бюджету” бойовиків понад 10 млн у гривневому еквіваленті.
Незаконний бізнес організувала голова компанії. Вона укладала договори з представниками окупаційних адміністрацій на обслуговування їх комп’ютерних систем.
Безпосередньо розробкою та адмініструванням програмного забезпечення займались понад 10 працівників. Для маскування протиправної діяльності їх розосередили у різних регіонах, зокрема на тимчасово окупованих територіях.
Серед основних “замовників” послуг були захоплені окупантами підприємства й установи газо- та водопостачання.
- Раніше співробітники Державного бюро розслідувань заочно повідомили про підозру у державній зраді вісьмом правоохоронцям, які вирішили піти на військову службу до російських загарбників.
- Також раніше повідомлялося, що українця, котрий коригував ворожий вогонь по Києву, засудили до 8 років позбавлення волі. Чоловіка завербували російські спецслужби ще вісім років тому.
- У Житомирській області затримали російського агента. Він “зливав” інформацію щодо Збройних сил України та планував особисто приєднатися до лав захисників для шпигування.