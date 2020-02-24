Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Згідно з результатами опитування, на поставлене запитання “Якою мірою ви довіряєте уряду України?” 27,7% опитаних громадян відповіли “зовсім не довіряю” і 36,8% – “скоріше не довіряю”.

А у вересні 2019 року уряду довіряли 57% респондентів, не довіряли – 22%, в лютому 2020 року – відповідно 28% і 64,5%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.