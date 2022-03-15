Такі результати опитування, проведеного соціологічною групою “Рейтинг”.

Опитування було проведено 12-13 березня серед громадян старших за 18 років. Вибірка є репрезентативною за віком, статтю і типом поселення. Всього було опитано 1200 осіб.

Згідно з результатами опитування, дві третини населення України реальним способом завершення війни вважає пошук компромісів на переговорах з залученням інших країн. Близько 30% вважає, що потрібно відмовитися від переговорів та воювати до звільнення усіх територій. Один відсоток опитаних вважає, що Україна має погодитися на більшість вимог Росії.

Переважна більшість респондентів переконана, що Україна мусить використовувати всі можливості для повернення окупованих Росією територій Донбасу (86%) та Криму (80%). Соціологи зауважують, що такі показники зараз вищі, ніж до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Близько половини опитаних переконані, що Росія може здійснити напад на країни Європи. Так, 25% респондентів оцінюють ймовірність атаки Європи Росією як високу. Ще 26% вважають, що ймовірність такого розвитку подій є “середньою”. Цілковито заперечують можливість нападу Росії на країни Європи ще 22% опитаних. Передусім, це люди старшого віку, зауважують соціологи.

Також дослідників цікавило питання рівня підтримки вступу України у НАТО. За минулі 2 тижні цей показник скоротився з 76% до 72%. Причиною цього називають відсутність рішення про закриття неба над Україною, чого вимагає 90% українців.