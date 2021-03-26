Президент США Джо Байден провів першу пресконференцію за 65 днів роботи лідером держави. Це рекорд серед американських президентів. Раніше ніхто не виходив до представників медіа пізніше, ніж через 35 днів після інавгурації.

#Букви зібрали все найважливіше з першої пресконференції Байдена.

Американський президент жодного разу не згадав про Україну, однак двічі назвав прізвище російського президента Володимира Путіна.

200 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 за 100 днів президентства

Байден встановив новий план щодо вакцинації проти коронавірусу в країні. За 100 днів його президента збираються вакцинувати 200 мільйонів американців.

“Друга наша ціль – до 100-го дня – вакцинація на рівні 200 мільйонів осіб. Так, ви правильно зрозуміли – 200 мільйонів щеплень за перші 100 днів. Я розумію, що це дуже оптимістичні плани, у два рази перевищують те, що ми запланували. Жодна інша країна не підійшла навіть близько до таких цифр. Я сподіваюся, ми зможемо цього досягти”, – сказав Байден.

1400 доларів для 85% американців

Фінансова допомога в розмірі 1400 доларів на людину вже надійшла на рахунки 100 мільйонів американців.

“100 мільйонів американців вже отримали виплати. Гроші миттєво надійшли на їх рахунки”, – повідомив Байден.

Першими допомогу отримали сім’ї, які щорічно подають фінансову декларацію (таксу) і чиї дані (номер банківського рахунку та адреса) не змінювалися протягом року. Вони отримали “стімулар чеки” на свої рахунки автоматично. Далі допомогу будуть розсилати тим, хто не заповнював декларації або ж їх дані змінилися. Вони отримають “стімулар чек” поштою.

Відкриття шкіл

Байден заявив, що, як і обіцяв, в країні відкриваються школи, які були закриті через пандемію. На сьогодні знову відкрилися більша частина шкіл в країні. Вони працюють по п’ятиденній системі.

Імміграція: чи залишаться нелегальні мігранти в США

Байден нагадав, що ставши президентом закликав мігрантів не приходити в країну, поки це питання не врегульоване на законодавчому рівні. Понад сто тисяч мігрантів перетинають американський кордон щомісячно з того часу, як Байден став президентом.

Тисячі нелегальних мігрантів вже відправили назад за його президентської каденції. В першу чергу, назад відправляють тих, кому виповнилося 18 років, незаміжніх і неодружених, рідше – сімейних. Ніколи – дітей до 18 років.

Байден заявив, що всі нелегали повинні повернутися.

Виведення американських військ з Афганістану

Байден вважає, що вивести американські війська з Афганістану до 1 травня, про що раніше домовився Дональд Трамп, практично нереально.

“Важко буде зробити це до 1 травня. Через різні тактичні причини. Ми зустрічалися з нашими союзниками, у яких теж є війська в Афганістані. Якщо ми виведемо війська, то це повинно бути безпечно. Блінкен (держсекретар США) буде зустрічатися й обговорювати ці питання. Я чекаю доповіді з цього питання. І потрібно рішення ООН. Але поки наші війська ще там. Ми не хочемо, щоб вони там були нескінченно. Але ми повинні зробити так, щоб виконати угоду Трампа – вивести до 1 травня. Ми виведемо війська – точно, але не знаю коли”, – сказав Байден.

Президент Байден зазначив, що не впевнений, чи будуть американські військові в Афганістані в наступному році.

“Червона риска” у відносинах з Північною Кореєю

Байден сказав, що запустивши чергову ракету, Північна Корея порушила резолюцію ООН 1718.

“Ми консультуємося. Ми виробимо реакцію, як на це реагувати. Я готовий до дипломатичних кроків, якщо денуклеаризація буде”, – сказав Байден.

Він згоден з тим, що “Північна Корея – одне з головних питань у зовнішній політиці США”.

Президентські амбіції 2024

Байден розглядає можливість балотуватися на президентський пост у 2024 році.

“Та я хотів би. Я думаю, що я буду переобиратися “, – сказав Байден і посміхнувся.

Він підкреслив, що це лише “припущення”, а не точна заява і твердження.

Зараз Байдену 78 років. Він увійшов в історію, як найстаріший президент США. У 2024 році Байдену буде 82 роки, а на момент закінчення другого президентського терміну – 86 (в США не дозволено обиратися на третій і наступні терміни).

Про автократичні Росію та Китай

Байден порівняв російського лідера Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Він назвав їх автократами.

Байден сказав, що добре знайомий з лідером комуністичної держави й порівняв його з Путіним, якого раніше назвав “вбивцею”.

“Він (Сі Цзіньпін) – абсолютно не демократично налаштована людина. Він, як Путін, він, напевно, вважає, що майбутнє світу – це авторитарність”, – сказав Байден.

Він пояснив, що США не зацікавлені в конфронтації з Китаєм, але налаштовані на “різку і конкурентну боротьбу “.

“Подивіться, Росія більше не говорить про комунізм. Вони говорять про автократію. Про те, що рішення може і повинна приймати одна людина – керівник країни. Ми повинні довести, що демократія працює”, – резюмував президент США.

Закон про посилення контролю за вогнепальною зброєю

Байден не відповів прямо на запитання журналіста про те, коли й в якому вигляді буде представлено закон щодо посилення контролю за вогнепальною зброєю.

“Це питання часу. Успішні президенти досягли успіху, тому що вміли своєчасно приймати рішення. Тут питання пріоритетів”, – сказав Байден.

План розвитку інфраструктури

Байден сказав, що під час поїздки в Піттсбург (штат Пенсільванія) представить детальний план розвитку інфраструктури на суму 3 трильйони доларів. Він вважає, що таке рішення стане “джерелом нових робочих місць”.