#Букви зібрали все найважливіше з першої пресконференції Байдена.
Американський президент жодного разу не згадав про Україну, однак двічі назвав прізвище російського президента Володимира Путіна.
200 мільйонів вакцинацій проти COVID-19 за 100 днів президентства
Байден встановив новий план щодо вакцинації проти коронавірусу в країні. За 100 днів його президента збираються вакцинувати 200 мільйонів американців.
“Друга наша ціль – до 100-го дня – вакцинація на рівні 200 мільйонів осіб. Так, ви правильно зрозуміли – 200 мільйонів щеплень за перші 100 днів. Я розумію, що це дуже оптимістичні плани, у два рази перевищують те, що ми запланували. Жодна інша країна не підійшла навіть близько до таких цифр. Я сподіваюся, ми зможемо цього досягти”, – сказав Байден.
1400 доларів для 85% американців
Фінансова допомога в розмірі 1400 доларів на людину вже надійшла на рахунки 100 мільйонів американців.
“100 мільйонів американців вже отримали виплати. Гроші миттєво надійшли на їх рахунки”, – повідомив Байден.
Першими допомогу отримали сім’ї, які щорічно подають фінансову декларацію (таксу) і чиї дані (номер банківського рахунку та адреса) не змінювалися протягом року. Вони отримали “стімулар чеки” на свої рахунки автоматично. Далі допомогу будуть розсилати тим, хто не заповнював декларації або ж їх дані змінилися. Вони отримають “стімулар чек” поштою.
Відкриття шкіл
Байден заявив, що, як і обіцяв, в країні відкриваються школи, які були закриті через пандемію. На сьогодні знову відкрилися більша частина шкіл в країні. Вони працюють по п’ятиденній системі.
Імміграція: чи залишаться нелегальні мігранти в США
Байден нагадав, що ставши президентом закликав мігрантів не приходити в країну, поки це питання не врегульоване на законодавчому рівні. Понад сто тисяч мігрантів перетинають американський кордон щомісячно з того часу, як Байден став президентом.
Тисячі нелегальних мігрантів вже відправили назад за його президентської каденції. В першу чергу, назад відправляють тих, кому виповнилося 18 років, незаміжніх і неодружених, рідше – сімейних. Ніколи – дітей до 18 років.
Байден заявив, що всі нелегали повинні повернутися.
Виведення американських військ з Афганістану
Байден вважає, що вивести американські війська з Афганістану до 1 травня, про що раніше домовився Дональд Трамп, практично нереально.
“Важко буде зробити це до 1 травня. Через різні тактичні причини. Ми зустрічалися з нашими союзниками, у яких теж є війська в Афганістані. Якщо ми виведемо війська, то це повинно бути безпечно. Блінкен (держсекретар США) буде зустрічатися й обговорювати ці питання. Я чекаю доповіді з цього питання. І потрібно рішення ООН. Але поки наші війська ще там. Ми не хочемо, щоб вони там були нескінченно. Але ми повинні зробити так, щоб виконати угоду Трампа – вивести до 1 травня. Ми виведемо війська – точно, але не знаю коли”, – сказав Байден.
Президент Байден зазначив, що не впевнений, чи будуть американські військові в Афганістані в наступному році.
“Червона риска” у відносинах з Північною Кореєю
Байден сказав, що запустивши чергову ракету, Північна Корея порушила резолюцію ООН 1718.
“Ми консультуємося. Ми виробимо реакцію, як на це реагувати. Я готовий до дипломатичних кроків, якщо денуклеаризація буде”, – сказав Байден.
Він згоден з тим, що “Північна Корея – одне з головних питань у зовнішній політиці США”.
Президентські амбіції 2024
Байден розглядає можливість балотуватися на президентський пост у 2024 році.
“Та я хотів би. Я думаю, що я буду переобиратися “, – сказав Байден і посміхнувся.
Він підкреслив, що це лише “припущення”, а не точна заява і твердження.
Зараз Байдену 78 років. Він увійшов в історію, як найстаріший президент США. У 2024 році Байдену буде 82 роки, а на момент закінчення другого президентського терміну – 86 (в США не дозволено обиратися на третій і наступні терміни).
Про автократичні Росію та Китай
Байден порівняв російського лідера Володимира Путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Він назвав їх автократами.
Байден сказав, що добре знайомий з лідером комуністичної держави й порівняв його з Путіним, якого раніше назвав “вбивцею”.
“Він (Сі Цзіньпін) – абсолютно не демократично налаштована людина. Він, як Путін, він, напевно, вважає, що майбутнє світу – це авторитарність”, – сказав Байден.
Він пояснив, що США не зацікавлені в конфронтації з Китаєм, але налаштовані на “різку і конкурентну боротьбу “.
“Подивіться, Росія більше не говорить про комунізм. Вони говорять про автократію. Про те, що рішення може і повинна приймати одна людина – керівник країни. Ми повинні довести, що демократія працює”, – резюмував президент США.
Закон про посилення контролю за вогнепальною зброєю
Байден не відповів прямо на запитання журналіста про те, коли й в якому вигляді буде представлено закон щодо посилення контролю за вогнепальною зброєю.
“Це питання часу. Успішні президенти досягли успіху, тому що вміли своєчасно приймати рішення. Тут питання пріоритетів”, – сказав Байден.
План розвитку інфраструктури
Байден сказав, що під час поїздки в Піттсбург (штат Пенсільванія) представить детальний план розвитку інфраструктури на суму 3 трильйони доларів. Він вважає, що таке рішення стане “джерелом нових робочих місць”.