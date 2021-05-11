Про це розповів голова Служби безпеки України Іван Баканов, виступаючи на Всеукраїнському форумі “Україна 30. Безпека країни”.
Він зазначив, що хоч сьогодні ситуація “дещо стабілізувалась”, але необхідно усвідомити, що “Росія відвела лише частину своєї армії, загроза нікуди не поділася”.
“Бойовий і чисельний склад ударного угруповання ЗСУ РФ, що розгорнутий вздовж кордону України і на окупованій території Криму, сягає близько 100 тисяч осіб. Це станом на зараз. Це танки, бойові літаки, кораблі, гвинтокрили, батальйонно-тактичні групи та групи ракетних військ та артилерії”, – розповів Баканов.
Він уточнив, що російська техніка та військові розташовані навколо України на “5 основних оперативних напрямках”. Згідно із продемонстрованою на форумі картою це: Сіверський, Слобожанський, Донецький (ОРДЛО), Південнобузький напрями, Кримське міжвидове об’єднання військ.
Баканов додав, що не варто забувати і про Білорусь, “яка є потенційним союзником Російської Федерації, у разі, якщо РФ буде реалізовувати план вторгнення в Україну”. За його словами, доказом цього є останні спільні навчання Білорусі та Росії.
Голова СБУ наголосив, що 65% українського кордону наразі вразливі, а решта 35% на західному напрямку “також вимагають пильної уваги”.
“Тобто 65% українського кордону вразливі, а інші 35% на західному напрямку також вимагають пильної уваги з боку нашої держави. Адже Росія активно використовує та підживлює націоналістичні рухи в цих державах (сусідах України на західному напрямку, – ред.) для того, аби впливати на ситуацію в Україні. Приклад Угорщини яскраво це доводить”, – заявив Баканов.
(На відео – з 3 год. 21 хв.)
- 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України. Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
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