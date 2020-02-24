Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.
Верховній Раді України у вересні 2019 довіряли 57% опитаних, не довіряли – 25%, в лютому 2020 року – відповідно 28% і 65%.
Так, Раді повністю довіряють лише 3% опитаних, “скоріше довіряють” – 24,6%, “скоріше не довіряють” – 36,9%, “зовсім не довіряють” -28,1%.
Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.
- Згідно з даними соціологічного дослідження, проведеного групою “Рейтинг” наприкінці січня, рівень довіри до президента України Володимира Зеленського впав ще на 7%.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг довіри до президента України Володимира Зеленського впав на 16 відсотків в порівнянні з жовтнем 2019 року.