Рівень довіри українців до Верховної Ради знизився за останні півроку. Так, парламенту схильні зараз довіряти 28% опитаних.

Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова.

Верховній Раді України у вересні 2019 довіряли 57% опитаних, не довіряли – 25%, в лютому 2020 року – відповідно 28% і 65%.

Так, Раді повністю довіряють лише 3% опитаних, “скоріше довіряють” – 24,6%, “скоріше не довіряють” – 36,9%, “зовсім не довіряють” -28,1%.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 17 лютого 2020 року серед 2018 респондентів по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.