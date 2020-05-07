Більш ніж половина нових випадків COVID-19, зафіксованих в американському штаті Нью-Йорк, — люди, що перебували на самоізоляції вдома.

Про це губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо повідомив на брифінгу в середу, 6 травня.

Влада штату Нью-Йорк проаналізувала історію зараження 1 тисячі пацієнтів з COVID-19 з місцевих лікарень та прийшла до шокових висновків. Більш ніж половина заражених до останнього часу перебували на самоізоляції вдома.

“Якщо ви помітите, 18% людей були з будинків для літніх, менш як 1% — з в’язниці, 2% — з бездомних, 2% — з інших спільнот, але 66% людей були вдома, що шокує нас. Це сюрприз: в переважній більшості ці люди були вдома. Ми подумали, що, може бути, вони їздили на громадському транспорті, і ми вжили особливих заходів безпеки у громадському транспорті, але насправді ні. Тому що ці люди були буквально вдома”, — зазначив губернатор штату Ендрю Куомо.

До того ж, близько 84% загального числа випадків зараження, які були проаналізовані владою, не були пов’язані не тільки з користуванням громадським транспортом, але й з прогулянками на вулиці. Більшість з цих людей були на пенсії або безробітними.

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Варто зазначити, що штат Нью-Йорк — один з найбільш постраждалих від COVID-19 регіонів США. Кількість лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом в штаті перевищила 330 тисяч. Число загиблих — близько 27 тисяч. А масове тестування наприкінці квітня показало наявність антитіл до коронавірусу COVID-19 у кожного п’ятого жителя.

Попри те, що епідемія йде на спад та 43 американських штати планують до кінця тижня повністю або частково зняти карантин і відновити роботу бізнесу та інших установ, губернатор штату Нью-Йорка Ендрю Куомо наказав поліції забезпечити дотримання соціального дистанціювання і масове носіння масок.