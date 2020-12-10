На цьогорічних місцевих виборах майже 70 кандидатів отримали 0 голосів на округах, але все одно пройшли до рад. Вони балотувалися за списками прохідних партій.

Про це повідомляє рух ЧЕСНО.

Серед “нульових” депутатів 31 — представник партії “ОПЗЖ”. Переважна більшість таких депутатів — на Донеччині та Луганщині.

“Станом на 8 грудня 67 новообраних депутатів отримали нуль голосів в округах, але обралися в ради місцевого рівня. Це стало можливим через те, що ці ж депутати балотувалися у списках прохідних партій. Кожен другий “нульовий” депутат — це представник “Опозиційної платформи — За життя”. Найбільше депутатів-”нулів” обрали в Луганській і Донецькій областях. “Нульових” депутатів немає лише в обласних радах і районних радах у місті”, — йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість “нульових” депутатів пройшла у Сєвєродонецьку районну раду на Луганщині — 20 із 54 депутатів райради. З них 13 від “ОПЗЖ”, 5 від “Наш край”, та по одному під “Опозиційного блоку” та “Слуги народу”.

На другому місці Новогродівська міська рада (Донецька область). Тут 15 із 26 депутатів теж набрали нуль голосів. 5 з них — представники ОПЗЖ, 2 — “Партії захисників Вітчизни”, по двоє — зі “Слуги народу” і “Опоблоку”, по одному — “Української стратегії Гройсмана” та “Нашого краю”.

На третьому місці Щастинська райрада (Луганська область). Тут “нульовими” виявилися 9 із 38 депутатів. 4 з них — від “ОПЗЖ”, 5 — від “Нашого краю”.

На четвертому місці Волноваська райрада (Донецька область), де таких депутатів виявилося семеро. 5 — від “ОПЗЖ”, 2 — від “За майбутнє”.

Серед “нульових” депутатів 39 чоловіків і 28 жінок. Наймолодшому з них 20 років, найстаршому — 65.

11 з 67 депутатів вказали, що тимчасово не працюють. Однак ЧЕСНО зауважує, що робота місцевого депутата не є оплачуваною.

“Постає питання, що ж мотивує громадян п’ять років безкоштовно працювати на громаду”, — зазначили в русі.