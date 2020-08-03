67% киян вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку.

Про це йдеться у результатах опитування соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 26-27 липня.

Так, лише 24% вважають, що країна рухається у правильному напрямку, 67% – протилежної думки.

Згідно з електоральними уподобаннями, 59% опитаних, які на виборах підтримали партію “Слуга народу”, вважають, що країна рухається в правильному напрямку, 31% – протилежної думки.

88% прихильників партії “Європейська Солідарність” вважають курс України неправильним, і лише 7% упевнені, що країна рухається правильно.

Також неправильним курс України вважає більшість опитаних прихильників наступних політсил: УДАР – 63%, “Голос” – 71%, “Батьківщина” – 73%, “Сила і Честь” – 74%, “Перемога Пальчевського” – 76%, партія Шарія – 89% і ОПЗЖ – 91%.