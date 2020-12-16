У 2020 році кількість українців, які вважають, що країна рухається правильним шляхом, зменшилася майже втроє. Так, лише на думку 16,5% респондентів, події в Україні розвиваються у правильному напрямі.

Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

67% опитаних українців впевнені, що події розвиваються в неправильному напрямі.

Для порівняння, наприкінці 2019 року 44% українців були впевнені, що країна рухається у правильному напрямі, тоді як 36% висловили протилежну думку.

Загалом, переважна більшість (71%) громадян вважають, що у 2020 році ситуація в країні погіршилася. Лише 3% респондентів впевнені, що ситуація поліпшилася, а 20% – що не відбулося значних змін.

Найзначніше погіршення ситуації відбулося у таких сферах:

рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%);

економічне становище країни (76%);

рівень стабільності (74%);

охорона здоров’я (72%);

упевненість громадян у завтрашньому дні (69%);

рівень добробуту їхньої родини (64%);

ставлення громадян до влади (64%);

соціальний захист (57%);

ставлення влади до громадян (56%);

оплата праці (56%);

освіта (51%);

пенсійне забезпечення (50%);

ситуація зі злочинністю (49%);

дотримання законності державними службовцями (46%).

Щодо рівня обороноздатності країни, 30% респондентів вважають, що він знизився, 17% – що зріс, а 39,5% – не бачать змін.

Крім того, знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що Україна потребує чимало часу для цього, а ще 18% впевнені, що Україна не здатна подолати наявних проблем, решта респондентів вагаються з відповіддю.

Додамо, що 54% громадян не хотіли б повернути ситуацію в Україні, яка складалася до 2014 року, 32% – хотіли б повернути, решта — не визначилися.