Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.

67% опитаних українців впевнені, що події розвиваються в неправильному напрямі.

Для порівняння, наприкінці 2019 року 44% українців були впевнені, що країна рухається у правильному напрямі, тоді як 36% висловили протилежну думку.

Загалом, переважна більшість (71%) громадян вважають, що у 2020 році ситуація в країні погіршилася. Лише 3% респондентів впевнені, що ситуація поліпшилася, а 20% – що не відбулося значних змін.

Найзначніше погіршення ситуації відбулося у таких сферах:

  • рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%);
  • економічне становище країни (76%);
  • рівень стабільності (74%);
  • охорона здоров’я (72%);
  • упевненість громадян у завтрашньому дні (69%);
  • рівень добробуту їхньої родини (64%);
  • ставлення громадян до влади (64%);
  • соціальний захист (57%);
  • ставлення влади до громадян (56%);
  • оплата праці (56%);
  • освіта (51%);
  • пенсійне забезпечення (50%);
  • ситуація зі злочинністю (49%);
  • дотримання законності державними службовцями (46%).

Щодо рівня обороноздатності країни, 30% респондентів вважають, що він знизився, 17% – що зріс, а 39,5% – не бачать змін.

Крім того, знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що Україна потребує чимало часу для цього, а ще 18% впевнені, що Україна не здатна подолати наявних проблем, решта респондентів вагаються з відповіддю.

Додамо, що 54% громадян не хотіли б повернути ситуацію в Україні, яка складалася до 2014 року, 32% – хотіли б повернути, решта — не визначилися.

  • 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Всіма українськими політиками розчаровані 5% українців. Ще 17% опитаних не змогли відповісти, хто їх найбільше розчарував.