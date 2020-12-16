Про це свідчать дані опитування соціологічної служби Центру Разумкова.
67% опитаних українців впевнені, що події розвиваються в неправильному напрямі.
Для порівняння, наприкінці 2019 року 44% українців були впевнені, що країна рухається у правильному напрямі, тоді як 36% висловили протилежну думку.
Загалом, переважна більшість (71%) громадян вважають, що у 2020 році ситуація в країні погіршилася. Лише 3% респондентів впевнені, що ситуація поліпшилася, а 20% – що не відбулося значних змін.
Найзначніше погіршення ситуації відбулося у таких сферах:
- рівень цін і тарифів (на погіршення ситуації вказали 81%);
- економічне становище країни (76%);
- рівень стабільності (74%);
- охорона здоров’я (72%);
- упевненість громадян у завтрашньому дні (69%);
- рівень добробуту їхньої родини (64%);
- ставлення громадян до влади (64%);
- соціальний захист (57%);
- ставлення влади до громадян (56%);
- оплата праці (56%);
- освіта (51%);
- пенсійне забезпечення (50%);
- ситуація зі злочинністю (49%);
- дотримання законності державними службовцями (46%).
Щодо рівня обороноздатності країни, 30% респондентів вважають, що він знизився, 17% – що зріс, а 39,5% – не бачать змін.
Крім того, знизився рівень оптимізму українців: 19% українців вірять, що Україна здатна подолати наявні проблеми та труднощі протягом найближчих кількох років, 51% вважають, що Україна потребує чимало часу для цього, а ще 18% впевнені, що Україна не здатна подолати наявних проблем, решта респондентів вагаються з відповіддю.
Додамо, що 54% громадян не хотіли б повернути ситуацію в Україні, яка складалася до 2014 року, 32% – хотіли б повернути, решта — не визначилися.
- 42% українців назвали президента України Володимира Зеленського головним розчаруванням 2020 року. Всіма українськими політиками розчаровані 5% українців. Ще 17% опитаних не змогли відповісти, хто їх найбільше розчарував.