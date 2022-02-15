Про це йдеться в дослідженні ГО “Детектор медіа”.
Соціальні мережі, яка найважливіше джерело інформації назвали 44% опитаних, онлайн-видання — 29%, месенджери — 16%, а українські газети та радіо припадає 6% і 7%.
Також популярним серед українців джерелом інформації є особисті зв’язки — 28% респондентів зазначили, що дізнаються про актуальні події від друзів і знайомих.
У порівнянні з минулими роками зменшилась кількість людей, які отримують новини передусім із телебачення, однак зросла кількість тих, хто отримує новини “сарафанним радіо”, а також тих хто вважає найважливішим джерелом інформації месенджери.
Серед опитаних віком від 18 до 29 років українські телеканали дивиться 40%, у групі респондентів 30—39 років — 55%, а старше 60 років — 86%. Зокрема старші люди рідше використовують соцмережі та месенджери, аби отримати інформацію.
Були й ті, хто виділив для себе найважливішим джерелом інформації російські телеканали. Переважно мешканці Сходу та Півдня України старші за 40 років.
Дослідження “Медіаспоживання в Україні: зміна медіапотреб та програш російської пропаганди” провів Фонд “Демократичні ініціативи” на замовлення “Детектора медіа”.
Вибірка становить 2 018 респондентів та охоплює населення України віком від 18 років, за винятком тимчасово окупованого Криму, частин Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося з використанням методу інтерв’ю face-to-face.
- Раніше Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування санкцій проти телеканалу “НАШ”.
- Також Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення призначила перевірку ряду каналів через нібито розголошення державної таємниці у “справі вагнерівців”.
- Зокрема німецька Комісія з ліцензування та нагляду (ZAK) заборонила в країні супутникову та онлайн-трансляцію російського телеканалу RT DE. Медіарегулятор послався на відсутність ліцензії на мовлення каналу в ФРН.
- Відомо, що Держкомтелерадіо відмовило українському імпортеру у дозволі на ввезення з території Росії п’яти назв дитячих книг, у яких міститься пропаганда держави-агресора.