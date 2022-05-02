Триває вже 68-ма доба спротиву України широкомасштабному російському вторгненню. У Великій Британії надали мапу актуальних бойових дій в Україні станом на 2 травня.

Відповідну карту опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Станом на 2 травня основним напрямком для наступу залишається Схід України. Окупанти продовжують обстрілювати Харків та населені пункти в області.

Ворог намагається створити умови для атаки Слов’янська, а на Ізюмському та Донецькому напрямках тривають наступальні дії. Зокрема ворог планує повністю взяти контроль над Рубіжним, аби далі спрямувати сили на Сєверодонецьк. Також противник намагався покращити тактичне положення в районі Попасної. На тимчасово окупованих територіях Луганської та Запорізької областей російські сили розгортають додаткові зенітно-ракетні комплекси.

Білорусь продовжує надавати окупантам території для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема на Волинському та Поліському напрямках підрозділи білоруських військових прикривають кордон в Брестській та Гомельській областях. Росіяни ще обстріляли позиції Збройних сил України в районі Сеньківки Чернігівської області.

У південних областях ворог продовжує спроби покращення тактичного положення та обстріли. Окупанти перегруповують підрозділи, а також поповнюють боєприпаси. ЗС РФ шукають слабкі місця в обороні ЗСУ, проводять повітряну розвідку та ведуть артилерійський вогонь.