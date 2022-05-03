Триває вже 69-та доба спротиву України широкомасштабному російському вторгненню. У Великій Британії надали мапу актуальних бойових дій в Україні станом на 3 травня.

Відповідну карту опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

Станом на початок 69-ої доби повномасштабного вторгнення Росії до України, ворог зосередив зусилля та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні.

Нижче наведено інформацію оборонної розвідки щодо ситуації в Україні – 3 травня 2022 року.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing. The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 3 May 2022 Find out more about the UK government’s response: https://t.co/GqPDCh9Snm 🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/psNCRWF74t — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 3, 2022

На Волинському, Подільському та Сіверському напрямках активних дій противника не зафіксовано, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють обстріл Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував обстрілювати українських захисників.

На Донецькому напрямку ворог продовжує намагання захопити Рубіжне та Попасну, а також просунутись у напрямку Лимана та Слов’янська.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій росіян не зафіксовано, водночас окупанти продовжували обстрілювати українських воїнів вздовж лінії зіткнення.