Відповідну карту опублікувала пресслужба міністерства оборони Великої Британії.

Продовжується незаконне та неспровоковане вторгнення в Україну.

Станом на початок 69-ої доби повномасштабного вторгнення Росії до України, ворог зосередив зусилля та проводить наступальні дії у Східній операційній зоні.

Нижче наведено інформацію оборонної розвідки щодо ситуації в Україні – 3 травня 2022 року.

На Волинському, Подільському та Сіверському напрямках активних дій противника не зафіксовано, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Слобожанському напрямку окупанти здійснюють обстріл Харкова та прилеглих населених пунктів.

На Ізюмському напрямку ворог продовжував обстрілювати українських захисників.

На Донецькому напрямку ворог продовжує намагання захопити Рубіжне та Попасну, а також просунутись у напрямку Лимана та Слов’янська.

На Південнобузькому напрямку активних бойових дій росіян не зафіксовано, водночас окупанти продовжували обстрілювати українських воїнів вздовж лінії зіткнення.