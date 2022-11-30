Про це повідомило Financial Times.
Компанії мають намір захистити себе на тлі відносин між країнами-гігантами.
Фірми слідкують приладу онлайн-ритейлера Shein, виробника електромобілів Nio та постачальника ІТ-послуг CueЧ. Вони раніше перевели материнські компанії або глобальні штаб-квартири до Сінгапуру. Крім того, компанії зареєструвалися на фондовій біржі, придбали місцевий бізнес та створили спільні підприємства.
У Сінгапурі реєстрація китайського бізнесу не нове явище. Утім зараз з боку китайських груп спостерігається поспіх. Компанії намагаються якнайшвидше створити холдингові компанії, щоб захистити свій бізнес у майбутньому через напругу між Вашингтоном і Пекіном.
На сьогодні невідома точка кількість компаній з Китаю, які створюють у Сінгапурі. Країна не розкриває місце походження фірм у своїй публічній статистиці.
За словами одного юриста, його внутрішній дослідницький фірми виявив, що у 2022 році в Сінгапурі було створено понад 500 нових китайських компаній. Кількість охочих зросла за останній рік.
Сінгапур має отримати вигоду від тенденції, бо прагне утвердитися як світовий фінансовий центр. У вересні він обігнав Гонконг як найбільший фінансовий центр Азії. Крім того, Сінгапур посів третє місце після Нью-Йорка і Лондона.
Раніше компанії обирали Гонконг, але китайська політика підштовхує бізнес до іншого вибору.
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