7 червня білоруська армія розпочала підготовку до воєнного стану – розвідка

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Зараз у Білорусі проводять військові тренування та навчання для строковиків. Вони відпрацьовують оборону об’єктів військової та цивільної інфраструктури, а також заходи воєнного стану.
“Білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується перехід із мирного на воєнний час”, — зазначили в повідомленні.
З 22 червня по 1 липня в Гомельській області проведуть навчання для всіх категорій військовослужбовців. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з’єднання, органи військового управління. Також з 28 червня по 16 липня будуть військові збори з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.
Варто зазначити, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруським військам, ймовірно, доведеться воювати за захід України, аби її “не відтягнув Захід”.
- Також через санкції проти РФ унаслідок повномасштабного вторгнення на територію України, у Росії значно скоротилися обсяги імпорту. Саме тому Білорусь вперше випередила Німеччину за вартістю експорту до Росії.
- Зокрема, невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про можливість транзиту українського зерна через територію країни до портів Балтійського моря.