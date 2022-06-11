7 червня білоруська армія розпочала підготовку до воєнного стану – розвідка

З 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Причина тренувань: "перехід із мирного на воєнний час".

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зараз у Білорусі проводять військові тренування та навчання для строковиків. Вони відпрацьовують оборону об’єктів військової та цивільної інфраструктури, а також заходи воєнного стану.

“Білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується перехід із мирного на воєнний час”, — зазначили в повідомленні.

З 22 червня по 1 липня в Гомельській області проведуть навчання для всіх категорій військовослужбовців. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з’єднання, органи військового управління. Також з 28 червня по 16 липня будуть військові збори з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Варто зазначити, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруським військам, ймовірно, доведеться воювати за захід України, аби її “не відтягнув Захід”.