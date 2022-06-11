7 червня білоруська армія розпочала підготовку до воєнного стану – розвідка

російсько-українська війна
19:52 На складах у Миколаєві, які знищили окупанти, могло зберігатися 300 тисяч тонн зерна
19:00 Кулеба обговорив із польським колегою постачання важкого озброєння Україні
18:42 Уся Донецька область залишилася без світла – Краматорська міська рада (ОНОВЛЕНО)
18:39 У Маріуполі росіяни перейменували площу Свободи на площу Леніна та підняли російський прапор
18:27 Окупанти посилили обстріли: на Харківщині з-під завалів вилучили тіла чотирьох загиблих
17:42 Україна отримає висновок щодо вступу до ЄС наступного тижня – Фон дер Ляєн
17:01 Російські окупанти побудували залізобетонні конструкції навколо Північнокримського каналу – ОК «Південь»
16:50 «Насправді масштаби злочинів росіян більші в рази» — Сергій Гайдай про вкрадене окупантами продовольство
15:36 ЦПД спростував фейк щодо поширення холери в Україні
15:23 Не вистачає лише братської могили: Тимофія Милованова розкритикували через організацію благодійної вечері «у стилі війни та воєнних злочинів»
15:21 Компанія Rolls-Royce передала МОЗ України два надпотужні генератори
15:08 Німеччина хоче спростити процес відправлення зброї Україні
14:50 Мобільний комплекс оптоелектронної розвідки, створений українськими інженерами, незабаром вирушить на фронт – Порошенко
14:39 Україна – Вірменія: де та коли дивитись онлайн-трансляцію матчу Ліги націй
14:10 Внаслідок агресії РФ в Україні загинуло 287 дітей, понад 492 — зазнали поранень
13:48 У тимчасово окупованому Мелітополі почали видавати російські паспорти – росЗМІ
12:26 Франція: рішення про надання Україні статусу кандидата в ЄС не повинно послабити союз – Euractiv
11:23 Україна та Німеччина обговорили можливість створення спільного плану на 3-5 років щодо забезпечення продовольчої безпеки світу
10:53 РФ обстрілює Україну радянськими протикорабельними ракетами, які у наземному використанні можуть призвести до значних руйнувань та жертв
10:39 Володимир Зеленський ігнорував попередження про повномасштабне вторгнення РФ на територію України – Джо Байден
10:18 Окупанти терміново готують до запуску інфекційне відділення у Маріуполі через спалах холери – Андрющенко
09:49 Георгій Зантарая готовий відмовитися від титулу чемпіона світу з дзюдо та від усіх нагород, якщо росіян допустять до участі у змаганнях в Монголії
09:36 США збільшують запаси вакцини проти мавпячої віспи: кількість випадків у світі зростає – ABC News
09:25 Окупанти зайшли в Оріхове: Гайдай повідомив про ситуацію на Луганщині
08:57 Це воєнний злочин: в ООН зреагували на смертний вирок іноземним добровольцям, винесений «судом ДНР»
08:29 Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину: поранено двоє осіб
07:39 Окупанти готуються до наступу на Слов’янськ – Генштаб ЗСУ
00:34 Представник «Альфа-Груп» російського олігарха Михайла Фрідмана заперечив його намір отримати українське громадянство

7 червня білоруська армія розпочала підготовку до воєнного стану – розвідка

З 7 червня збройні сили Білорусі розпочали чергові заняття з бойової готовності. Причина тренувань: "перехід із мирного на воєнний час".

Субота, 11 червня 2022, 19:17
Підтримати

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зараз у Білорусі проводять військові тренування та навчання для строковиків. Вони відпрацьовують оборону об’єктів військової та цивільної інфраструктури, а також заходи воєнного стану.

“Білорусь проводить масові військові тренування та навчання, на яких відпрацьовується перехід із мирного на воєнний час”, — зазначили в повідомленні.

З 22 червня по 1 липня в Гомельській області проведуть навчання для всіх категорій військовослужбовців. До тренувань додатково залучатимуться усі категорії військовослужбовців, підрозділи, військові частини, з’єднання, органи військового управління. Також з 28 червня по 16 липня будуть військові збори з військовослужбовцями новостворених територіальних військ.

Варто зазначити, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що білоруським військам, ймовірно, доведеться воювати за захід України, аби її “не відтягнув Захід”.

Теги: Білорусь, війна, військове навчання, навчання військ, російська агресія, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook