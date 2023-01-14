Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.
“Російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей”, — йдеться в повідомленні.
За його словами, найменшому постраждалому — три роки. Резніченко зауважив, що всі діти в лікарні. 9-річна дівчинка перебуває в тяжкому стані.
Загалом поранено 39 осіб.
Нагадаємо, що у Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.
Внаслідок обстрілу загинули 5 людей. Водночас 27 — поранено.
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