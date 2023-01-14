Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram.

“Російська ракета, яка сьогодні поцілила по Дніпру, поранила сімох дітей”, — йдеться в повідомленні.

За його словами, найменшому постраждалому — три роки. Резніченко зауважив, що всі діти в лікарні. 9-річна дівчинка перебуває в тяжкому стані.

Загалом поранено 39 осіб.

Нагадаємо, що у Дніпрі під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок, внаслідок чого знищили під’їзд. За його словами, під завалами будинку знаходяться люди. Продовжується гасіння пожежі та порятунок людей.

Внаслідок обстрілу загинули 5 людей. Водночас 27 — поранено.