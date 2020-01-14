Місія України в Європейському союзі (ЄС) пояснила нові правила безвізових поїздок в ЄС з 2021 року, коли почне діяти Європейська інформаційна система авторизації подорожей (ETIAS).

Про це повідомила Місія України в Європейському союзі в Facebook.

Ось 5 фактів, які необхідно знати про безвізові поїздки в ЄС з 2021 року:

1. З 2021 роки ЄС вводить Європейську інформаційну систему авторизації подорожей (ETIAS), що означає внесення змін до умов безвізових поїздок в ЄС для громадян третіх країн (тобто з 2021 року це зміни торкнуться не тільки України, а й, наприклад, громадян Австралії , Бразилії, Великобританії, Канади, США та Японії).

2. Ініціатива зі створення ETIAS виникла ще в квітні 2016 року в рамках підготовки Єврокомісією пропозицій щодо посилення безпеки на зовнішніх кордонах ЄС.

Восени 2018 роки ЄС схвалив необхідні законодавчі рішення про систему ETIAS, яка буде поширюватися на громадян третіх країн, які користуються правом безвізового в’їзду на територію Євросоюзу.

3. Як це буде працювати: з 2021 роки перед поїздкою до держав-членів ЄС громадянам України необхідно буде отримати попередній дозвіл на поїздку шляхом подачі онлайн-заявки.

Видача авторизації на подорож буде займати кілька хвилин у разі відсутності застережень в правоохоронних органів ЄС або елементів, які вимагають подальшого вивчення.

За кожне звернення заявник повинен буде сплатити комісію в розмірі 7 євро (для осіб, молодше 18 і старше 70 років – безкоштовно). Авторизація буде дійсна протягом 3 років або до закінчення терміну дії проїзного документа, зареєстрованого при подачі заявки.

4. Важливо розуміти, що Європейська інформаційна система авторизації подорожей не є аналогом візової системи. Йдеться лише про прості дозволи до поїздки. У разі відмови у в’їзді через ETIAS, особа матиме право подати апеляцію на рішення системи.

5. Попередня авторизація дозволить ЄС завчасно ідентифікувати осіб, які можуть представляти міграційну / безпечну загрозу і значно підвищить безпеку зовнішніх кордонів блоку. Нова система також дозволить суттєво зменшити кількість відмов у в’їзді в ЄС безпосередньо при перетині кордону, адже мандрівники будуть знати заздалегідь, чи немає у держав-членів ЄС застережень щодо їх поїздки.