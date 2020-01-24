Це – нова ера ефективності і управління командою. Це – ваш шанс вивести бізнес на новий рівень. Реєструйтеся зараз. Місця обмежені.
За даними внутрішнього дослідження міжнародної освітньо-консалтингової компанії “Бізнес-Конструктор” – 70 % керівників не знають, як зробити роботу команди ефективною, а 95 % співробітників звільняються через стилю управління керівника. Картина невтішна, однак можна виправити.
Практикум “Ефективний керівник” – це вісім годин концентрату найціннішого досвіду і бізнес-знань, зібраних за роки практики в єдину методологію. Учасники отримають чіткі алгоритми і лайфхаки для підвищення особистої ефективності заради результатів бізнесу.
Що?
Практикум “Ефективний керівник”
Де?
Київ, Pochayna Event Hall
Коли?
7 лютого 2020
Для кого?
Для власників бізнесу і топ-менеджерів
Хто?
Ведучий практикуму “Ефективний керівник” – Кирило Куницький, засновник міжнародної освітньо-консалтингової компанії “Бізнес-Конструктор”, автор комплексної методології по систематизації бізнесу, підприємець з 18-річним досвідом створення та розвитку бізнесу в сфері логістики, туризму, поставок промислового обладнання, роздрібної торгівлі та IT.
Якщо ви власник бізнесу, то:
- після практикуму сформуєте портрет еталонного керівника, зрозумієте коли реально потрібен ТОП, а коли можна обійтися без нього, навчитеся оцінювати ефективність своїх менеджерів, а найголовніше – побачите помилки, які прямо зараз знижують ефективність вашого бізнесу.
Якщо ви ТОП-менеджер компанії або керівник підрозділу, то:
- після заходу отримаєте інструменти з ефективного управління, сучасні знання в області менеджменту, зрозумієте, коли начальство від вас вимагає зайве, а також дізнаєтеся про лайфхаки щодо підвищення особистої ефективності, як керівника.
- Вирощувати або наймати?
- Що потрібно знати, щоб бути ТОП-ом?
- Як ефективно комунікувати з власником і командою?
- Чи кожному це під силу?
Отримайте вивірену і адаптовану під сьогоднішні тренди модель управління, яка приносить результати, а не виправдання.
Якщо ви вже були учасником практикуму “Ефективний керівник”, або вважаєте, що одного дня буде недостатньо, щоб насититися знаннями, або ви хочете по максимуму прокачати свого керівника, то для вас є двомісячна онлайн-програма “Виконавчий директор”, старт програми 5 лютого . Подробиці і реєстрація за посиланням.