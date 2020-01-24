В першу п'ятницю лютого Міжнародна освітньо-консалтингова компанія "Бізнес-Конструктор" проведе наймасштабніший практикум "Ефективний керівник" для власників бізнесу та топ-менеджерів компаній.

Це – нова ера ефективності і управління командою. Це – ваш шанс вивести бізнес на новий рівень. Реєструйтеся зараз. Місця обмежені.

За даними внутрішнього дослідження міжнародної освітньо-консалтингової компанії “Бізнес-Конструктор” – 70 % керівників не знають, як зробити роботу команди ефективною, а 95 % співробітників звільняються через стилю управління керівника. Картина невтішна, однак можна виправити.

Практикум “Ефективний керівник” – це вісім годин концентрату найціннішого досвіду і бізнес-знань, зібраних за роки практики в єдину методологію. Учасники отримають чіткі алгоритми і лайфхаки для підвищення особистої ефективності заради результатів бізнесу.

Що?

Практикум “Ефективний керівник”

Де?

Київ, Pochayna Event Hall

Коли?

7 лютого 2020

Для кого?

Для власників бізнесу і топ-менеджерів

Хто?

Ведучий практикуму “Ефективний керівник” – Кирило Куницький, засновник міжнародної освітньо-консалтингової компанії “Бізнес-Конструктор”, автор комплексної методології по систематизації бізнесу, підприємець з 18-річним досвідом створення та розвитку бізнесу в сфері логістики, туризму, поставок промислового обладнання, роздрібної торгівлі та IT.

Якщо ви власник бізнесу, то:

після практикуму сформуєте портрет еталонного керівника, зрозумієте коли реально потрібен ТОП, а коли можна обійтися без нього, навчитеся оцінювати ефективність своїх менеджерів, а найголовніше – побачите помилки, які прямо зараз знижують ефективність вашого бізнесу.

Якщо ви ТОП-менеджер компанії або керівник підрозділу, то:

після заходу отримаєте інструменти з ефективного управління, сучасні знання в області менеджменту, зрозумієте, коли начальство від вас вимагає зайве, а також дізнаєтеся про лайфхаки щодо підвищення особистої ефективності, як керівника.

Вирощувати або наймати?

Що потрібно знати, щоб бути ТОП-ом?

Як ефективно комунікувати з власником і командою?

Чи кожному це під силу?

Отримайте вивірену і адаптовану під сьогоднішні тренди модель управління, яка приносить результати, а не виправдання.

Якщо ви вже були учасником практикуму “Ефективний керівник”, або вважаєте, що одного дня буде недостатньо, щоб насититися знаннями, або ви хочете по максимуму прокачати свого керівника, то для вас є двомісячна онлайн-програма “Виконавчий директор”, старт програми 5 лютого . Подробиці і реєстрація за посиланням.