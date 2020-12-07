7 грудня весь світ відзначає Міжнародний день цивільної авіації. В Україні сьогодні - День місцевого самоврядування.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1732 — у Лондоні відкрився театр Ковент-Гарден, домашня сцена Лондонського королівського балету та Лондонської королівської опери.

1920 — Ліквідована Кубанська область; утворена Кубано-Чорноморська область РРФСР

1941 — Японська авіація знищила американську морську базу Перл-Гарбор.

1972 — Вирушила 11-та та остання у програмі “Аполлон” пілотована людьми місія на Місяць.

1982 — У Форт-Ворті (Техас) уперше у світі застосована страта смертельною ін’єкцією.

1988 — Землетрус у Вірменії силою 6,9 бала зруйнував міста Спітак та Ленінакан. Загинуло близько 25 тисяч людей.

1991 — На зустрічі президентів Білорусі, Росії та України ліквідовано СРСР.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять великомучениці Катерини. У давні часи Катерину шанували жінки, адже вона вважалася покровителькою шлюбу й наречених, а також помічницею породіль і вагітних. У цей день дівчата ворожили на хлопців.

За легендами, великомучениця Катерина жила в Олександрії. Тоді християни зазнавали гонінь. Катерина була непохитною у своїх переконаннях. Вона намагалася привернути до віри нових людей і її вирішили стратити.

Прикмети на 7 грудня:

день ясний – зима буде холодною;

тепло, туманно – морозів не буде ще десять днів;

сніг упав на суху землю – наступний рік буде неврожайним;

на небі багато зірок – до швидкого снігопаду.

Іменини у Катерини, Августи, Порфирія, Симона, Григорія, Івана, Олександра, Митрофана, Євгена, Михайла, Олексія і Марка.