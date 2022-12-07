Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.
“Одеса. Міський електротранспорт сьогодні працювати не буде через відсутність електроенергії”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що 5 грудня, під час масованої ракетної атаки з боку РФ, найбільше постраждали Одеська та Київська області. В “Укренерго” запевняли, що на відновлення обсягів виробництва електроенергії до рівня, який був до ракетної атаки 5 грудня, потрібно кілька діб.
Також за словами секретаря Ради Нацбезпеки та оборони Олексія Данілова, найбільше від вчорашніх ворожих обстрілів постраждала Одеса.
- По Україні ближче до обіду оголосили масштабну повітряну тривогу. 5 грудня повідомляли, що у небі над Україною – багато ракет.
- 5 грудня російські окупанти завдали чергового, вже восьмого масованого ракетного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Загалом випущено понад 70 ракет.