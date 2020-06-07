Про це розповідають #Букви.
Сьогодні в США святкують День шоколадного морозива, День видужали після раку, в Іспанії – День республіки, в Ізраїлі – День Єрусалима, на Мальті – День мучеників, в Аргентині – День журналіста, в Ісландії – День моряків, в Литві – День батька, в Норвегії – День розірвання унії зі Швецією, в Перу – День прапора.
Події в історії:
У 1340 році в цей день в Голландії було засновано місто Роттердам.
У 1632 році був закладений мавзолей Тадж-Махал в Агре.
У 1692 році на Ямайці стався землетрус, який викликав цунамі, унічтожівгшее місто Порт-Ройал – головну піратську базу в Карибському морі.
У 1775 році Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати (United States).
У 1903 році в Берліні французький учений П’єр Кюрі оголосив про відкриття хімічного елемента – полонію.
У 1929 році утворено державу Ватикан.
У 1960 році в Саудівській Аравії жінкам було дозволено отримувати освіту.
Прикмети на 7 червня
Скільки вранці роси, стільки буде льону і конопель;
Пізно зацвіла горобина – осінь буде довгою і дощовою;
У цей день дощі – серпень буде холодний.
Що не можна робити:
Сьогодні не можна стрибати по землі, адже можете накликати нещастя.
Не можна займатися важкою працею і польовими роботами.
На Трійцю не можна відзначати весілля, адже молодим це може принести нещастя. Сьогодні весь день треба віддати повагу Богу.
7 червня іменини Іменини у Ферапонта, Івана, Вікторії, Роберта і Олени.
- 7 червня православні та греко-католики відзначають Трійцю – свято, яке присвячене зішестю Святого Духа на апостолів і Діву Марію. Ця подія позначила триєдність Бога.