Сьогодні, 7 червня, православні християни святкують Трійцю, а в світі відзначають Всесвітній день безпеки харчових продуктів.

Про це розповідають #Букви.

Сьогодні в США святкують День шоколадного морозива, День видужали після раку, в Іспанії – День республіки, в Ізраїлі – День Єрусалима, на Мальті – День мучеників, в Аргентині – День журналіста, в Ісландії – День моряків, в Литві – День батька, в Норвегії – День розірвання унії зі Швецією, в Перу – День прапора.

Події в історії:

У 1340 році в цей день в Голландії було засновано місто Роттердам.

У 1632 році був закладений мавзолей Тадж-Махал в Агре.

У 1692 році на Ямайці стався землетрус, який викликав цунамі, унічтожівгшее місто Порт-Ройал – головну піратську базу в Карибському морі.

У 1775 році Сполучені Колонії змінили свою назву на Сполучені Штати (United States).

У 1903 році в Берліні французький учений П’єр Кюрі оголосив про відкриття хімічного елемента – полонію.

У 1929 році утворено державу Ватикан.

У 1960 році в Саудівській Аравії жінкам було дозволено отримувати освіту.

Прикмети на 7 червня

Скільки вранці роси, стільки буде льону і конопель;

Пізно зацвіла горобина – осінь буде довгою і дощовою;

У цей день дощі – серпень буде холодний.

Що не можна робити:

Сьогодні не можна стрибати по землі, адже можете накликати нещастя.

Не можна займатися важкою працею і польовими роботами.

На Трійцю не можна відзначати весілля, адже молодим це може принести нещастя. Сьогодні весь день треба віддати повагу Богу.

7 червня іменини Іменини у Ферапонта, Івана, Вікторії, Роберта і Олени.