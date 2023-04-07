7 квітня відзначають Всесвітній день здоров'я та Міжнародний день пам'яті про геноцид у Руанді. Християни східного обряду сьогодні святкують одне із найбільших християнських свят - Благовіщення.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день здоров’я: день було започатковано на честь створення, а точніше прийняття статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) у 1948 році. Мета свята – привернути увагу до проблем охорони здоров’я та необхідності розгорнутої й всеохопної профілактики захворювань, здорового способу життя.

Міжнародний день пам’яті про геноцид у Руанді: після військового перевороту 6-7 квітня 1994 року до влади у Раунді прийшли представники етнічної більшості цієї країни, представники народності хуту. 7-го квітня в ефірі місцевого радіоканалу, “Радіо і телебачення тисячі пагорбів”, звучать прямі вказівки до населення з закликом вбивати представників народності тутсі. За 100 днів кількість убитих за різними оцінками склало від 500 000 до 1 030 000 осіб.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Мозамбік – День жінок

Вірменія – День материнства і краси

Словенія – День прапора

Цього дня у світі:

529 — після 14-місячної роботи римських юристів оприлюднений Кодекс Юстиніана

1348 — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі

1652 — голландець Ян Ван Рібек заснував в Південній Африці форт Кейптаун

1738 — Папа Климент XII особливою буллою звинуватив “вільних каменярів” в лицемірстві, удаванні, єресі і збоченнях. У особливу провину їм була поставлена таємничість і скритність. Винним в приналежності до масонства загрожувало відлучення від католицької церкви

1789 — Селім III став османським султаном і почав спроби реформ

1795 — у Франції ухвалені закони 18 жерміналя, що запровадили метричну систему та десятинну грошову систему, засновану на франку

1805 — прем’єра Симфонії № 3 Бетховена в Театрі an der Wien[en]

1827 — англійський фармацевт Джон Вокер винайшов сірники.

1906 — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь.

1918 — 2-й Запорозький полк (командир — Петро Болбочан) Армії УНР розгромив червоні війська на станції Люботин та зайняв Харків.

1927 — здійснено першу публічну телепередачу на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі США Герберта Гувера.

1930 — в СРСР виданий указ про розширення системи трудових таборів, переданих в підпорядкування створеному Головному управлінню таборів (ГУЛАГ) у складі ОДПУ

1934 — Закон (Постанова ЦВК та РНК СРСР) від 7.04.1935 № 3/598 “Про заходи боротьби із злочинністю серед неповнолітніх”, яка передбачала смертну кару через розстріл для дітей віком від 12 років.

1946 — колишню Східну Пруссію перетворено на Кенігсберзьку область у складі РРФСР.

1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Нині цей день відзначають як Всесвітній день здоров’я.

1964 — IBM анонсувала обчислювальну систему System/360.

1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1[2].

1989 — у результаті пожежі, яка виникла на радянському атомному підводному човні “Комсомолець”, субмарина затонула, загинуло 42 з 68 членів екіпажу.

1992 — Республіка Сербія проголосила незалежність.

1995 — в ході першої російсько-чеченської війни російські силовики вирізали село Самашки.

2017 — бомбардування авіабази Шайрат.

Яке сьогодні церковне свято:

7 квітня в церковному календарі – Благовіщення Пресвятої Богородиці. Його відносять до одного з дванадцяти великих церковних свят, яке за шануванням серед вірян йде відразу після Великодня. Саме цього дня архангел Михаїл повідомив Діві Марії благу звістку, що вона народить Спасителя людства.

Благовіщення Пресвятої Богородиці — неперехідне свято і щороку святкується в одну і ту саму дату. Тобто рівно за дев’ять місяців перед Різдвом Христовим.

Сама ж назва свята тлумачиться ширше. Воно асоціюється не тільки з повідомленням Діві Марії про появу на світ Сина Божого, а ще й із благою звісткою про пробудження землі від сну і настанні весни.

Прикмети:

Якщо ніч тепла, то протягом всієї весни буде така погода.

Яке Благовіщення, такий і Великдень.

Якщо вранці туман, то сильно розіллються струмки та річки.

7 квітня туман, вітер і іній, буде поганий урожай.

Ще не прилетіла ластівка, значить весна буде холодною.

Сонячний день — до хорошого урожаю.

Традиції:

Традиційно в цей день пекли булочки-“жайворонки” для швидкого приходу весни, ними пригощали близьких і сусідів, годували домашніх тварин.

7 квітня не можна працювати: на Благовіщення птах гнізда не в’є, дівка косу не плете. Забороняється не тільки важка, але і будь-яка інша робота, прибирання, прання, прасування, рукоділля.

На Благовіщення не можна віддавати щось з дому, інакше доля складеться так, що прийде бідність. Ще вважалося, що, віддаючи щось в цей день, людина роздає зі свого будинку спокій і мир.

Наші предки вважали: якщо одягнути в цей день новий наряд, вийде так, що він або порветься, або буде зіпсований іншим чином.

Іменини сьогодні святкують:

Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.