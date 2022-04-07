Щороку 7 квітня християни східного обряду вшановують Благовіщення - одне із найбільших свят, третє за значенням свято після Великодня і Різдва Христового, присвячене події з життя Пресвятої Богородиці.

Про це повідомляють #Букви.

Благовіщення знаменує “благу вість”, яку у цей день отримала Діва Марія від Архангела Гавриїла. Саме Архангел сповістив Марію, що вона через непорочне зачаття народить сина Божого та назве його Ісусом.

За повір’ям, Архангел Гавриїл з’явився Діві Марії у місті Назарет, у момент, коли вона набирала з джерела воду.

Благовіщення – центральна подія усієї Священної історії, вона знаходиться посередині між Старим і Новим Заповітом. Заповіт з Авраамом почався з сумніву його літньої дружини Сари у своїй здатності стати матір’ю, родоначальницею богообраного народу. Новий Заповіт став можливим завдяки чистій вірі Діви Марії в одкровення про надприродне народження Її майбутнього Сина, Спасителя всього людства.

До 14 років Пресвята Діва виховувалася в храмі, а потім, згідно із законом, повинна була залишити храм, як повнолітня, і або повертатися до батьків, або взяти шлюб. Священники хотіли видати її заміж, але Марія оголосила їм про свою обіцянку Богові — залишитися назавжди Дівою. Тоді священники заручили Її з далеким родичем, вісімдесятирічним старцем Йосифом, щоб він піклувався про Неї і охороняв Її дівоцтво. Живучи в Галілейському місті Назареті, в будинку Йосифа, Пресвята Діва Марія вела таке ж скромне і відокремлене життя, як і при храмі. Через 4 місяці після заручин вона дізналась, що народить Сина Божого.

Це свято, як і інші християнські свята, варто провести на богослужінні у церкві. Якщо такої можливості немає – потрібно помолитись вдома.

Зазвичай свято Благовіщення випадає на час Великого посту, проте 7 квітня він трохи послаблюється: у цей день дозволено їсти рибу та випити трохи вина.

Привітав українців зі святом Благовіщення митрополит Київський і всієї України, предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

“Сьогоднішнє свято Благовіщення для українського народу набуває особливого сенсу. Адже, як ніколи раніше, всі ми дуже чекаємо на таку жадану, радісну і благу звістку – про перемогу! І ми обов’язково її здобудемо і дочекаємося. Свято Благовіщення дає нам для цього правдиву надію”, – написав він.

За повір’ям, у день Благовіщення заборонено:

– працювати вдома, прибирати, займатися рукоділлям і важкою працею;

– вирушати в поїздку або подорож;

– підрізати дерева і зрізати квіти: вважається, що Богородиця благословляє все зростаюче;

– сваритися, злословити, бажати зла людям.