Сьогодні, 7 квітня, у світі відзначають Всесвітній день здоров'я. Крім того, сьогодні День метричної системи, День народження регбі, Міжнародний день "равликової газети", Міжнародний день пам'яті про геноцид в Руанді.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1348 — чеський король і імператор Священної Римської імперії Карл IV заснував у Празі Карлів університет — перший у Центральній Європі.

1652 — голландець Ян Ван Рібек (Jan van Riebeeck) заснував в Південній Африці форт Кейптаун.

1795 — у Франції прийнятий закон, який ввів метричну систему і визначив одиниці довжини метр і маси — кілограм.

1827 — англійський фармацевт Джон Вокер (John Walker) винайшов сірники.

1906 — виверження вулкана Везувій спустошує Неаполь.

1927 — перша публічна телепередача на велику відстань: з Вашингтона до Нью-Йорка показали виступ міністра торгівлі Герберта Гувера.

1934 — Закон (Постанова ЦВК та РНК СРСР) від 7.04.1935 № 3/598 “Про заходи боротьби із злочинністю серед неповнолітніх”, яка передбачала смертну кару через розстріл для дітей віком від 12 років.

1943 — швейцарський хімік Альберт Гофманн синтезував ЛСД.

1946 — колишню Східну Пруссію перетворено на Кенігсберзьку область у складі РРФСР.

1948 — набув чинності статут Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ). Нині цей день відзначають як Всесвітній день здоров’я.

1964 — IBM анонсувала обчислювальну систему System/360.

1969 — символічна дата народження Інтернету, публікація RFC 1.

2003 — американські війська зайняли Багдад.

2014 — у Донецьку проголошено так званий державний суверенітет “ДНР”, у Харкові — “ХНР”.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці – сповіщення Діві Марії благої звістки про зачаття і про народження нею Спасителя.

Прикмети погоди:

Яке Благовіщення, такий і Великдень.

Якщо до цього дня ще не прилетіли ластівки – весна буде холодна.

Якщо 7 квітня вітер, туман і іній, то рік буде врожайний.

На Благовіщення дощ – вродить жито і буде грибне літо.

Іменини у цей десь святкують Марія, Йосип, Тихін, Сава, Василь, Гаврило, Устим, Феодосій, Пелагея.