#Букви розповідають, чим саме прославився конструктор у галузі ракетно-космічного будування.

Радянський вчений з українським корінням

Дід майбутнього конструктора Лаврентій Янгель жив у селі Рижики Чернігівської губернії. Мав красуню-дружину та двох синів – Леонтія та Кузьму. Проте на початку 1880-х до свого маєтку приїхав пан із самого Петербурга, побачив дружину Лаврентія та увіз із собою.

Аби помститися Лаврентій спалив комору й шинок, що належали поміщику. За це чоловіка засудили до 8 років сибірської каторги, а далі – довічне поселення.

Саме там в Іркутській губернії у 1911 році й народився майбутній конструктор балістичних ракет.

Спочатку Михайло Янгель навчався у Москві, а у 1931 році за направленням райкому став студентом авіаційного інституту за спеціальністю “літакобудування”, який закінчив із відзнакою. Після закінчення працював у Конструкторському бюро Миколи Полікарпова, одному з найкращих у Радянському Союзі.

Кар’єра

1935-1944 – Михайло Янгель працював провідним інженером, помічником головного конструктора на авіаційному заводі ім. Менжинського в КБ М.М. Полікарпова.

1944 – Янгель – заступник головного інженера ОКБ А.І. Мікояна.

1945 – провідний інженер у КБ В.М. М’ясищева.

Михайло Янгель брав участь у розробленні літака І-153 (И-153), роботі акціонерного товариства “Амторг” у США. Також він працював над створенням винищувачів І-180 (И-180), І-185 (И-185), модифікації літака По-2.

Закінчив з відзнакою Академію авіаційної промисловості СРСР (1950) і далі працював в ракетній галузі.

Також Михайло Янгель був заступником головного конструктора Сергія Корольова

У 1954 році Янгеля було призначено головним конструктором ОКБ-586 (майбутнє КБ “Південне”). Тоді перед конструктором поставили завдання запустити в серійне виробництво “корольовську” ракету Р-5М. Проте Янгель і працював над власними розробками.

Ракети

У квітні 1957 року провели випробування двох ракет – Р-7 Корольова і Р-12 Янгеля. Старт першої ракети був невдалим – вона вибухнула. А ось запуск Р-12 на висококиплячих компонентах – успішний. У 1959 році ракету прийняли на озброєння.

На базі потужних бойових ракет Р-12, Р-14, Р-16 у Радянському Союзі були створені Ракетні війська стратегічного призначення, які стали основою ракетно-ядерного щита країни. Створено ракети-носії “Космос” і “Космос-2”, різні типи космічних апаратів військового, наукового й народногосподарського призначення, запущено на орбіту перші супутники серії “Космос” і “Інтеркосмос”.

Р-11 (8К11). Дніпро. Ракета спільної розробки Янгеля і Корольова. Фото: Борис Коляда

Р-12 (8К63), Житомир. Фото: Борис Коляда

Розробку “Циклон-3” (11К68) почав Михайло Янгель. Фото: Борис Коляда

Ракета Р-16 із дальністю дії понад 8 тис. кілометрів могла долетіти до США. Її перші випробування почалися в серпні 1960 року на полігоні Тюратам (пізніше космодром Байконур). 

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Проте напередодні запуску виявили проблеми із системою автоматики. Її розробляло конструкторське бюро під керівництвом Бориса Конопльова. Через негаразди Михайло Янгель зупинив роботи. За правилами, мали злити пальне і повернути ракету на завод. На це б пішло кілька тижнів.

Проте маршал Митрофан Нєдєлін, головнокомандувач Ракетними військами стратегічного призначення, побоюючись реакції Микити Хрущова, вирішив все-таки завершити роботи на ракеті – усунути недоліки без зливу компонентів ракетного палива.

24 жовтня 148-тонна ракета вибухнула. Майже всі, хто перебував на стартовому майданчику, загинули: маршал Нєдєлін, головний конструктор системи управління Конопльов, генерали, начальники цехів, офіцери, солдати, шофери, електрики, телефоністи, механіки.

Янгелеві пощастило – його там не було, адже він пішов зі стартового майданчика покурити.

Вшанування Михайла Янгеля

7 жовтня 2011 року Національним банком України випущено ювілейну срібну монету “Михайло Янгель” номіналом 5 гривень.

Іменем Янгеля названо пік на Памірі, кратер на Місяці та багато вулиць в Україні.

У 1991 році його ім’я присвоєно Державному конструкторському бюро “Південне”. У 2002 та 2011 роках випустили поштові марки з його портретами.

Помер Михайло Янгель 25 жовтня 1971 року. Поховали видатного конструктора на Новодівочому кладовищі у Москві.