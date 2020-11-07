#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день чоловіків запропонував ввести, як свято, в 2000 році Михайло Горбачов. Ініціатива була підтримана великими світовими організаціями, зокрема ООН. Відзначається в Україні Всесвітній день чоловіків в кожну першу суботу листопада. Крім цього, в світі сьогодні День, коли чоловіки готують обід.

У любителів вина є привід, щоб випити келих сухого червоного напою – сьогодні Міжнародний день мерло.

Православна церква 7 листопада вшановує пам’ять мученика Анастасія і святої праведної Тавіти. Вона була однією з перших християнок.

Також в цей день відзначалася Дмитріївська поминальна субота. Її встановлено князем Дмитром Донським в пам’ять про вбитих на Куликовому полі 250 тисяч воїнах. Перше, що необхідно зробити в цей день – помолитися про своїх померлих близьких і рідних. Найкраще це зробити в храмі. Якщо немає можливості, записки з іменами можна напередодні подати в церкві на помин.

У народі цей день називався “Дідівські плачі”. В давні часи люди вважали, що 7 листопада плаче природа за померлими, снігом або дощем. Це означає, що і люди повинні плакати.

На Дідівські плачі потрібно піти на цвинтар, щоб відвідати померлих рідних.

Також в цей день прийнято нести в храм на переддень сезонні овочі, крупи і борошно нового врожаю, можна принести кагор, рослинне масло, цукор.

Наші предки в цей день ходили на кладовище, наводили лад на могилах, запалювали свічки. З собою приносили їжу, але їсти на могилах заборонялося. Їжу роздавали бідним, щоб ті пом’янули померлих. Удома теж влаштовували поминки. Столи накривали стравами, які любили покійні родичі.

Ще в цей день було прийнято допомагати знедоленим і сиротам. Дітей, які залишилися без батьків, опікали всім селом. Вважалося одним з найстрашніших гріхів обдурити або щось вкрасти у сироти. Допомагали людям, які просять милостиню.

Також народ називав цей день “бабські плачі”. Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близьким. Будь-яка жінка вважала в цей день своїм обов’язком як слід виплакатися про свої нещастя, покаятися в гріхах, очистити душу щирими риданнями. Вважалося, що після цього можна спокійно зустріти зиму з чистою душею і помислами. Плакати жінки могли в будь-якому місці, крім подушки. Вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього.

Прикмети:

  • Якщо зірки світили тьмяним світлом, то це означає, що день буде непогожий
  • 7 листопада завжди йде дощ або сніг
  • Якщо в цей день встати вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде на наступний день
  • Якщо вночі тьмяно світять зірки, то днем ​​чекай холодну погоду
  • Вранці туман – до відлиги
  • Якщо на деревах ще багато листя – чекай затяжну зиму
  • Багато снігу – до хорошого урожаю
  • Якщо вітер завивав на Дідівські плачі, то негода триватиме кілька днів
  • Якщо ворони сидять тільки на нижніх гілках дерев, то бути сильного вітру
  • Якщо суха погода, то зима буде з хуртовинами і морозами

Що не можна робити:

  • Сьогодні не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;
  • Їду після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.
  • Тим, хто займається приватною торгівлею рекомендується в цей день не їздити нікуди з товаром.

Іменинники: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирий, Савін, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф).

7 листопада: цей день в історії

1909 – створення Української студентської спілки у Львові.

1917 – початок Жовтневої революцій.

1951 – в Києві запрацював перший в Україні телецентр.

1967 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

2000 – Джордж Буш-молодший обраний президентом США.

Іменинники 7 листопада

1855 – історик, археолог, етнограф, автор праць з історії українського козацтва Дмитро Яворницький.

1857 – український історик Дмитро Багалій.

1867 – французький фізик і хімік польського походження, дворазовий Нобелівський лауреат Марія Склодовська-Кюрі.

1879 – російський політик Лев Троцький.

1888 – керівник селянського повстанського руху Нестор Махно.

1913 – французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Альбер Камю.

1936 – український поет Микола Вінграновський.

1986 – український футболіст Дмитро Чигринський.