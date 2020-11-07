#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
Всесвітній день чоловіків запропонував ввести, як свято, в 2000 році Михайло Горбачов. Ініціатива була підтримана великими світовими організаціями, зокрема ООН. Відзначається в Україні Всесвітній день чоловіків в кожну першу суботу листопада. Крім цього, в світі сьогодні День, коли чоловіки готують обід.
У любителів вина є привід, щоб випити келих сухого червоного напою – сьогодні Міжнародний день мерло.
Православна церква 7 листопада вшановує пам’ять мученика Анастасія і святої праведної Тавіти. Вона була однією з перших християнок.
Також в цей день відзначалася Дмитріївська поминальна субота. Її встановлено князем Дмитром Донським в пам’ять про вбитих на Куликовому полі 250 тисяч воїнах. Перше, що необхідно зробити в цей день – помолитися про своїх померлих близьких і рідних. Найкраще це зробити в храмі. Якщо немає можливості, записки з іменами можна напередодні подати в церкві на помин.
У народі цей день називався “Дідівські плачі”. В давні часи люди вважали, що 7 листопада плаче природа за померлими, снігом або дощем. Це означає, що і люди повинні плакати.
На Дідівські плачі потрібно піти на цвинтар, щоб відвідати померлих рідних.
Також в цей день прийнято нести в храм на переддень сезонні овочі, крупи і борошно нового врожаю, можна принести кагор, рослинне масло, цукор.
Наші предки в цей день ходили на кладовище, наводили лад на могилах, запалювали свічки. З собою приносили їжу, але їсти на могилах заборонялося. Їжу роздавали бідним, щоб ті пом’янули померлих. Удома теж влаштовували поминки. Столи накривали стравами, які любили покійні родичі.
Ще в цей день було прийнято допомагати знедоленим і сиротам. Дітей, які залишилися без батьків, опікали всім селом. Вважалося одним з найстрашніших гріхів обдурити або щось вкрасти у сироти. Допомагали людям, які просять милостиню.
Також народ називав цей день “бабські плачі”. Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близьким. Будь-яка жінка вважала в цей день своїм обов’язком як слід виплакатися про свої нещастя, покаятися в гріхах, очистити душу щирими риданнями. Вважалося, що після цього можна спокійно зустріти зиму з чистою душею і помислами. Плакати жінки могли в будь-якому місці, крім подушки. Вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього.
Прикмети:
- Якщо зірки світили тьмяним світлом, то це означає, що день буде непогожий
- 7 листопада завжди йде дощ або сніг
- Якщо в цей день встати вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде на наступний день
- Якщо вночі тьмяно світять зірки, то днем чекай холодну погоду
- Вранці туман – до відлиги
- Якщо на деревах ще багато листя – чекай затяжну зиму
- Багато снігу – до хорошого урожаю
- Якщо вітер завивав на Дідівські плачі, то негода триватиме кілька днів
- Якщо ворони сидять тільки на нижніх гілках дерев, то бути сильного вітру
- Якщо суха погода, то зима буде з хуртовинами і морозами
Що не можна робити:
- Сьогодні не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;
- Їду після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.
- Тим, хто займається приватною торгівлею рекомендується в цей день не їздити нікуди з товаром.
Іменинники: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирий, Савін, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф).
7 листопада: цей день в історії
1909 – створення Української студентської спілки у Львові.
1917 – початок Жовтневої революцій.
1951 – в Києві запрацював перший в Україні телецентр.
1967 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.
2000 – Джордж Буш-молодший обраний президентом США.
Іменинники 7 листопада
1855 – історик, археолог, етнограф, автор праць з історії українського козацтва Дмитро Яворницький.
1857 – український історик Дмитро Багалій.
1867 – французький фізик і хімік польського походження, дворазовий Нобелівський лауреат Марія Склодовська-Кюрі.
1879 – російський політик Лев Троцький.
1888 – керівник селянського повстанського руху Нестор Махно.
1913 – французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Альбер Камю.
1936 – український поет Микола Вінграновський.
1986 – український футболіст Дмитро Чигринський.