У суботу, 7 листопада, в Тунісі відзначають День пам'яті, а в Бангладеш - День революції. У всьому світі сьогодні святкують Міжнародний день проектного менеджера та Всесвітній день чоловіків.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день чоловіків запропонував ввести, як свято, в 2000 році Михайло Горбачов. Ініціатива була підтримана великими світовими організаціями, зокрема ООН. Відзначається в Україні Всесвітній день чоловіків в кожну першу суботу листопада. Крім цього, в світі сьогодні День, коли чоловіки готують обід.

У любителів вина є привід, щоб випити келих сухого червоного напою – сьогодні Міжнародний день мерло.

Православна церква 7 листопада вшановує пам’ять мученика Анастасія і святої праведної Тавіти. Вона була однією з перших християнок.

Також в цей день відзначалася Дмитріївська поминальна субота. Її встановлено князем Дмитром Донським в пам’ять про вбитих на Куликовому полі 250 тисяч воїнах. Перше, що необхідно зробити в цей день – помолитися про своїх померлих близьких і рідних. Найкраще це зробити в храмі. Якщо немає можливості, записки з іменами можна напередодні подати в церкві на помин.

У народі цей день називався “Дідівські плачі”. В давні часи люди вважали, що 7 листопада плаче природа за померлими, снігом або дощем. Це означає, що і люди повинні плакати.

На Дідівські плачі потрібно піти на цвинтар, щоб відвідати померлих рідних.

Також в цей день прийнято нести в храм на переддень сезонні овочі, крупи і борошно нового врожаю, можна принести кагор, рослинне масло, цукор.

Наші предки в цей день ходили на кладовище, наводили лад на могилах, запалювали свічки. З собою приносили їжу, але їсти на могилах заборонялося. Їжу роздавали бідним, щоб ті пом’янули померлих. Удома теж влаштовували поминки. Столи накривали стравами, які любили покійні родичі.

Ще в цей день було прийнято допомагати знедоленим і сиротам. Дітей, які залишилися без батьків, опікали всім селом. Вважалося одним з найстрашніших гріхів обдурити або щось вкрасти у сироти. Допомагали людям, які просять милостиню.

Також народ називав цей день “бабські плачі”. Жінки у віці, а також спеціально найняті плакальниці, йшли на цвинтар і плакали за померлими близьким. Будь-яка жінка вважала в цей день своїм обов’язком як слід виплакатися про свої нещастя, покаятися в гріхах, очистити душу щирими риданнями. Вважалося, що після цього можна спокійно зустріти зиму з чистою душею і помислами. Плакати жінки могли в будь-якому місці, крім подушки. Вважається, що перо пам’ятає всі сльози і це означає, що неприємності збережуться на тривалий час. А якщо інший ляже на подушку, то всі біди перейдуть до нього.

Прикмети:

Якщо зірки світили тьмяним світлом, то це означає, що день буде непогожий

7 листопада завжди йде дощ або сніг

Якщо в цей день встати вранці, запалити церковну свічку і попросити померлих родичів допомогти порадою, то вирішення проблеми прийде на наступний день

Якщо вночі тьмяно світять зірки, то днем ​​чекай холодну погоду

Вранці туман – до відлиги

Якщо на деревах ще багато листя – чекай затяжну зиму

Багато снігу – до хорошого урожаю

Якщо вітер завивав на Дідівські плачі, то негода триватиме кілька днів

Якщо ворони сидять тільки на нижніх гілках дерев, то бути сильного вітру

Якщо суха погода, то зима буде з хуртовинами і морозами

Що не можна робити:

Сьогодні не можна їсти хліб через те, що існує прикмета, що рік буде без хліба;

Їду після поминок не можна залишати собі. Її необхідно роздати нужденним і попросити, щоб вони помолилися за померлих.

Тим, хто займається приватною торгівлею рекомендується в цей день не їздити нікуди з товаром.

Іменинники: Анастасій, Валеріан, Валерій, Маркіян, Мартирий, Савін, Тавифа, Хрисанф (Хрисанф).

7 листопада: цей день в історії

1909 – створення Української студентської спілки у Львові.

1917 – початок Жовтневої революцій.

1951 – в Києві запрацював перший в Україні телецентр.

1967 – Генеральна Асамблея ООН прийняла Декларацію про ліквідацію дискримінації жінок.

2000 – Джордж Буш-молодший обраний президентом США.

Іменинники 7 листопада

1855 – історик, археолог, етнограф, автор праць з історії українського козацтва Дмитро Яворницький.

1857 – український історик Дмитро Багалій.

1867 – французький фізик і хімік польського походження, дворазовий Нобелівський лауреат Марія Склодовська-Кюрі.

1879 – російський політик Лев Троцький.

1888 – керівник селянського повстанського руху Нестор Махно.

1913 – французький письменник, лауреат Нобелівської премії з літератури Альбер Камю.

1936 – український поет Микола Вінграновський.

1986 – український футболіст Дмитро Чигринський.