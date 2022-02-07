Про це повідомляють #Букви.
Також у світі розпочинається тиждень “Майте співчуття до собак на ланцюгах”, він триватиме з 7 до 14 лютого.
Християни сьогодні вшановують пам’ять святого Григорія Богослова.
Пам’ятні дати:
У 1483 році відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу “Прогностична оцінка поточного 1843 року” – першу відому друковану книгу українського автора.
У 1831 році польський Сейм затвердив червоно-білий стяг як національний.
У 1942 році на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів. Серед них переважно дітей, жінок і літніх людей.
У 1968 році пісня Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band ліверпульського гурту Beatles отримала премію “Ґреммі”.
У 1991 році бойовики тимчасової Ірландської республіканської армії з резиденції обстріляла резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії.
У 1992 році 12 держав-членів Європейських спільнот підписали основну угоду Європейського Союзу – Маастрихтський договір.
У 2010 році пройшов другий тур президентських виборів, де переміг Віктор Янукович.
У 2018 році у ніч з 7 на 8 лютого американські війська у Сирії розгромили передові загони російської приватної військової компанії імені Вагнера.
У цей день народилися:
У 1478 році народився Томас Мор – англійський письменник, філософ, державний діяч, автор суспільно-політичного трактату “Утопія”.
У 1804 році народився Микола Маркевич – український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор. Він став першим українським енциклопедистом; російськими націоналістами був названий “український буржуазний націоналіст”, підпадав під заборону радянської цензури.
У 1812 році народився англійський письменник, один із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи Чарльз Дікенс.
У 1840 році народився Джон Філіп Голланд – ірландський інженер, винахідник сучасної конструкції підводного човна.
У 1847 році народився Олександр Русов – український земський статистик, етнограф, фольклорист і громадський діяч.
Ц 1847 році також народився Володимир Зеленський – зоолог, ембріолог українського походження, академік Санкт-Петербурзької Академії наук.
У 1906 році народився Пуї – останній імператор Китаю династії Цін (1908—1912), глава Маньчжурської держави (1932—1945).
У 1932 році народився Степан Костишин – український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету.
У 1946 році народився Гектор Бабенко – бразильсько-аргентинський кінорежисер, сценарист, продюсер й актор українського походження.
У 1960 році народився Дітер Болер – німецький поп музикант, учасник таких гуртів, як Modern Talking і Blue System.
У 1978 році народився Ештон Кутчер – американський актор, ведучий та продюсер.
Прикмети:
Якщо 7 лютого сильний снігопад, отже, весна буде ранньою.
Якщо у цей день відлига, чекайте через кілька днів знову похолодання.
Якщо в 7 лютого туман, весна буде холодною та вологою.
Традиції:
7 лютого не радять бажати лаятися з рідними.
Також у цей день варто бути уважним до ближніх: якщо хтось попросить допомоги – ні за що не відмовляйте.
7 лютого не можна пити міцні напої.
Іменини святкують: Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.
- Нагадаємо, 6 лютого у світі – Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій які калічать жіночі статеві органи, Міжнародний день бармена, Всесвітній день без мобільного телефону, День Боба Марлі на Ямайці та День британського йоркширського пудингу.