7 лютого у світі – День Незалежності острова Гренада, День балету, День північних територій в Японії та День масажиста в Україні.

Про це повідомляють #Букви.

Також у світі розпочинається тиждень “Майте співчуття до собак на ланцюгах”, він триватиме з 7 до 14 лютого.

Християни сьогодні вшановують пам’ять святого Григорія Богослова.

Пам’ятні дати:

У 1483 році відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу “Прогностична оцінка поточного 1843 року” – першу відому друковану книгу українського автора.

У 1831 році польський Сейм затвердив червоно-білий стяг як національний.

У 1942 році на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів. Серед них переважно дітей, жінок і літніх людей.

У 1968 році пісня Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band ліверпульського гурту Beatles отримала премію “Ґреммі”.

У 1991 році бойовики тимчасової Ірландської республіканської армії з резиденції обстріляла резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії.

У 1992 році 12 держав-членів Європейських спільнот підписали основну угоду Європейського Союзу – Маастрихтський договір.

У 2010 році пройшов другий тур президентських виборів, де переміг Віктор Янукович.

У 2018 році у ніч з 7 на 8 лютого американські війська у Сирії розгромили передові загони російської приватної військової компанії імені Вагнера.

У цей день народилися:

У 1478 році народився Томас Мор – англійський письменник, філософ, державний діяч, автор суспільно-політичного трактату “Утопія”.

У 1804 році народився Микола Маркевич – український історик, етнограф, фольклорист, поет і композитор. Він став першим українським енциклопедистом; російськими націоналістами був названий “український буржуазний націоналіст”, підпадав під заборону радянської цензури.

У 1812 році народився англійський письменник, один із найпопулярніших романістів вікторіанської епохи Чарльз Дікенс.

У 1840 році народився Джон Філіп Голланд – ірландський інженер, винахідник сучасної конструкції підводного човна.

У 1847 році народився Олександр Русов – український земський статистик, етнограф, фольклорист і громадський діяч.

Ц 1847 році також народився Володимир Зеленський – зоолог, ембріолог українського походження, академік Санкт-Петербурзької Академії наук.

У 1906 році народився Пуї – останній імператор Китаю династії Цін (1908—1912), глава Маньчжурської держави (1932—1945).

У 1932 році народився Степан Костишин – український біолог, колишній ректор Чернівецького національного університету.

У 1946 році народився Гектор Бабенко – бразильсько-аргентинський кінорежисер, сценарист, продюсер й актор українського походження.

У 1960 році народився Дітер Болер – німецький поп музикант, учасник таких гуртів, як Modern Talking і Blue System.

У 1978 році народився Ештон Кутчер – американський актор, ведучий та продюсер.

Прикмети:

Якщо 7 лютого сильний снігопад, отже, весна буде ранньою.

Якщо у цей день відлига, чекайте через кілька днів знову похолодання.

Якщо в 7 лютого туман, весна буде холодною та вологою.

Традиції:

7 лютого не радять бажати лаятися з рідними.

Також у цей день варто бути уважним до ближніх: якщо хтось попросить допомоги – ні за що не відмовляйте.

7 лютого не можна пити міцні напої.

Іменини святкують: Григорій, Пилип, Олександр, Володимир, Фелікс, Віталій, Дмитро.