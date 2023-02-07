7 лютого: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

7 лютого відзначають День народження вогнегасника та День безпеки в Інтернеті. В Україні сьогодні - День масажиста. За церковним календарем сьогодні день пам’яті святителя Григорія Богослова.

Про це повідомляють #Букви.

День народження вогнегасника: саме 7 лютого 1863 року в США, штаті Вірджинія, американський інженер і винахідник Алан Крей офіційно запатентував перший вогнегасник. Пів століття до цього ще один протипожежний засіб створив капітан британської армії Джордж Менбі. Тоді це був мідний циліндр місткістю 13 літрів, заповнений лужною водою. Однак саме винахід американського наступника Крея вважають офіційним народженням вогнегасника. До XIX століття пожежі гасили підручними засобами та звичайною водою.

День безпеки в Інтернеті: ця календарна подія виникла за сприянням організації Insafe починаючи з 2004 року. Вона відзначається щорічно у другий день другого тижня лютого. Метою Дня безпеки в Інтернеті є поширення знань про безпечне, відповідальне і позитивне використання цифрових технологій для дітей та молоді.

В Україні сьогодні відзначають:

День масажиста – провідні установи, громадські організації у галузі медицини, охорони здоров’я та масажу, виступили з ініціативою встановлення в Україні професійного свята – Дня масажиста. Всеукраїнська громадська організація “Українська Федерація масажу” в 2018 році затвердила професійне свято “День масажиста”. Спочатку свято пропонувалося з датою відзначення 16 квітня. Згодом визначено щорічна дата проведення – 7 лютого. Мета цього свята – відзначити і вшанувати тисячі людей – масажистів, які присвячують своє життя нелегкій та корисній праці, допомагають дбати про своє здоров’я тим, хто цього потребує. Також свято покликано об’єднувати фахівців різних напрямів в масажному мистецтві.

У різних країнах світу цього дня відзначають:

Гренада – День Незалежності

Ірландія – День Святого Мела

Татарстан – День Герба Республіки

Японія – День проблеми північних територій

Цього дня у світі:

457 — Лев I Макелла став візантійським імператором.

1483 — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі в Ехуаріуса Зільбера видав книгу “Прогностична оцінка поточного 1483 року” (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.

1497 — прихильники Джироламо Савонароли спалили у Флоренції тисячі світських, “гріховних” книг, предметів мистецтва тощо.

1807 — битва під Пройсіш-Ейлау у війні четвертої коаліції.

1831 — польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний

1855 — підписаний Сімодський трактат — перша дипломатична угода між Росією та Японією, що встановила кордон двох держав.

1889 — американець Герман Голлеріт (Herman Hollerit; 1860–1929) запатентував першу електричну обчислювальну машину

1906 — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах)

1942 — на території сучасної Баня-Луки хорватські усташі вбили понад 2300 сербів, переважно жінок, дітей, літніх.

1968 — пісня групи Beatles Sergeant Pepper’s Lonely Hearts Club Band отримала премію “Ґреммі” (Grammy)

1991 — тимчасова ІРА обстріляла з мінометів резиденцію прем’єр-міністра Великої Британії Даунінґ-стріт, 10.

1992 — 12 держав-членів Європейських спільнот підписали Маастрихтський договір, основну угоду Європейського Союзу

1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України

2009 — лісові пожежі у штаті Вікторія призвели до найгіршого стихійного лиха в історії Австралії, загинули 173 особи.

2010 — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.

2016 — Північна Корея запустила в космос Кванмьонсон-4, порушуючи численні договори ООН.

2018 — розгром та знищення передових загонів російських Сил Спеціального Призначення (“ПВК Вагнера”) під Дайр-ез-Заур американськими військами у Сирії в ніч з 7 на 8 лютого

Яке сьогодні церковне свято:

7 лютого у православному календарі — день пам’яті святителя Григорія Богослова. Народився він 326 року в родині єпископа Назіанського Григорія та його дружини Нонни. Вона дала обіцянку, що її ще ненароджений син буде служити Господу. Тому доклала всіх зусиль, щоб так і сталося. Пізніше Григорій Богослов згадував, що саме виховання матері для нього залишається найціннішим.

Прикмети:

Який день з ранку і до обіду, такою буде й перша половина наступної зими

Погода з полудня до вечора віщує, якою буде друга половина зими в наступному році

Сніг випав – наступна зима буде пізньою

Сильний снігопад – до ранньої осені

Діброва почорніла – до хуртовини або відлиги

Капель дзвенить з дахів – до морозу

Синиця з ранку співає – до похолодання

Горобці кричать – чекай відлиги

Традиції:

В народі 7 лютого називали “Григоріїв день”, а ще “Григорія Зимовказника”. Вважали, що цього дня потрібно робити добрі справи, але не хизуватися ними. Чим більше добрих справ, тим більше шансів на порятунок душі після смерті

Серед наших предків існувало повір’я, що погода вказує на ту, яка буде наступної зими. Також намагалися цього дня зробити якомога більше добрих справ, не розповідаючи про них нікому

Також вірили, що цей день буде добрим для одинаків. Вірили, якщо 7 лютого помолитися, то скоро знайдеш свою другу половинку

Ще казали, що цього дня все сказане збувається, а тому намагалися ставитися до слів обережно

Іменини цього дня святкують:

Григорій, Олександр, Анатолій, Борис, Володимир, Петро, Фелікс.