7 лютого у світі відзначаються День народження вогнегасника, День польотів на місяць, День числа Ейлера ("e" Day).

Про це розповідають #Букви.

У США – День Феттучіні “Альфредо”, День боротьби з ВІЛ і СНІДом серед афроамериканців, День троянди, День “Помахайте рукою сусідові”, День балету, День періодичної таблиці, День відправлення листівок друзям, у Британії – День пудингу, в Японії – День північних територій, в Індії – День посту духовних практик “Шат-тіла Екадаші”, у Гренаді – День незалежності, в Ірландії – День святого Мела.

Цей день в історії:

1483 — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу “Прогностична оцінка поточного 1483 року” (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.

1831 — польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний.

1889 — американець Герман Голлеріт (Herman Hollerit; 1860–1929) запатентував першу електричну обчислювальну машину.

1906 — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах).

1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України.

2010 — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.

Яке сьогодні церковне свято:

7 лютого православні християни вшановують пам’ять святого Григорія Богослова. Григорій отримав гарну освіту – він навчався у школах Кесарії Палестинської, Олександрії та Афінах. У 26 років прийняв хрещення. В Афінах він познайомився Василем Великим. Вони дружили все життя. А ще Григорій був із Василем Великим у пустелі.

Що не можна робити:

Не можна хвалитися успіхами – наврочите.

Не можна сваритися, сперечатися та лаятися.

Прикмети на 7 лютого:

Сніг випав на Григорія – зима не буде суворою.

Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть на подвір’ї – будуть сильні морози.

Який день до обіду, таким буде грудень і січень наступного року.

Якщо сильний снігопад 7 лютого – буде рання осінь.

Іменини у Григорія, Мойсея, Бориса, Філіпа, Олександра та Віталія.