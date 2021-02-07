Про це розповідають #Букви.
У США – День Феттучіні “Альфредо”, День боротьби з ВІЛ і СНІДом серед афроамериканців, День троянди, День “Помахайте рукою сусідові”, День балету, День періодичної таблиці, День відправлення листівок друзям, у Британії – День пудингу, в Японії – День північних територій, в Індії – День посту духовних практик “Шат-тіла Екадаші”, у Гренаді – День незалежності, в Ірландії – День святого Мела.
Цей день в історії:
1483 — відомий український вчений Юрій Дрогобич у Римі видав книгу “Прогностична оцінка поточного 1483 року” (Iudicium pronosticon Anni M.cccc.lxxxiii), яка є першою відомою друкованою книгою українського автора.
1831 — польський Сейм затвердив червоно-білий прапор як національний.
1889 — американець Герман Голлеріт (Herman Hollerit; 1860–1929) запатентував першу електричну обчислювальну машину.
1906 — сигнал SOS вперше був запропонований як міжнародний сигнал біди (замість коду CQD, який раніше використовували на суднах).
1992 — Республіка Бенін визнала незалежність України.
2010 — відбувся другий тур президентських виборів в Україні, на яких переміг Віктор Янукович.
Яке сьогодні церковне свято:
7 лютого православні християни вшановують пам’ять святого Григорія Богослова. Григорій отримав гарну освіту – він навчався у школах Кесарії Палестинської, Олександрії та Афінах. У 26 років прийняв хрещення. В Афінах він познайомився Василем Великим. Вони дружили все життя. А ще Григорій був із Василем Великим у пустелі.
Що не можна робити:
Не можна хвалитися успіхами – наврочите.
Не можна сваритися, сперечатися та лаятися.
Прикмети на 7 лютого:
Сніг випав на Григорія – зима не буде суворою.
Якщо синиці 7 лютого весело щебечуть на подвір’ї – будуть сильні морози.
Який день до обіду, таким буде грудень і січень наступного року.
Якщо сильний снігопад 7 лютого – буде рання осінь.
Іменини у Григорія, Мойсея, Бориса, Філіпа, Олександра та Віталія.