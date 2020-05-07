У четвер, 7 травня, в Україні святкують День радіо, а православні християни згадують про мученика Саву Стратилата і 70 воїнів.

#Букви зібрали цікаві факти про цей день.

7 травня в Шотландії відзначають день весни, в Данії – День молитви. У Литві – День повернення друку, а в Казахстані – День захисника Вітчизни. В Україні, Білорусі, Росії та Вірменії сьогодні – День радіо, а буддисти святкують День Весак.

День радіо

Історично День радіо вперше відзначили в 1925 році в СРСР. Тоді вперше відбулися урочисті заходи з нагоди 30-річчя винаходу радіо.

Але постанову про святкування Дня радіо було видано в 1945 році.

Цікаво, що 7 травня 2009 року Google опублікував дудл у вигляді радіо.

День Весак

Це традиційне буддистське свято також прийнято називати Вішакха Пуджа, Дончод-хурал або Сага Дава. Це свято міжнародне. Його відзначають в день повного місяця в травні кожного року в честь народження Гаутами Будди, досягнення ним просвітління і його відходу в парінірвану з цього світу.

Свято відноситься до однієї з традицій раннього буддизму, згідно з якою всі події, яким він присвячений, відбулися в один і той же день року – в день травневого повного місяця. Оскільки Весак – це індійське назва місяця “травень” на сингальскій мові, свято отримало відповідну назву.

Весак офіційно визнано на 79-му пленарному засіданні 54-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН в 1999 році на прохання 34 країн-членів ООН.

У багатьох країнах, які підтримали резолюцію, більшість населення сповідує іншу віру.

Православні свята

Християни православної традиції в цей день згадують мученика Саву Стратилата (воєводу) і з ним його 70 воїнів. Мученик Сава походив із Готфського племені. Своєю хоробрістю він досяг високого чину воєводи-стратилата і служив при імператорі Авреліані. З юності Сава був християнином і старанно слідував заповідям Христа.

Коли імператор довідався, що святий Сава християнин, він зажадав від нього зречення. Але Сава скинув військовий пояс і підтвердив, що не залишить свою віру. Його били, обпалювали свічками, кинули в котел зі смолою, але мученик залишався неушкодженим.

Бачачи його муки, у Христа увірували 70 воїнів, які були свідками того, що відбувається. Їх тут же вбили, а Саву кинули до в’язниці. Вночі до нього з’явився ангел, закликавши нічого не бояться. Вранці з Сави знову знущалися і катували його, а потім втопили в річці.

Також 7 травня відзначався Євсієв день в честь святого Євсевія – одного з Нікомедійських мучеників. У цей час селяни починали польові роботи і сіяли овес.

Також в цей день проводились обряди, які були покликані пробудити землю і принести всім здоров’я.

За традицією стверджували, що на Євсея всіх нагинає до землі, а до людей пристає мука. Бажаючи позбутися від проблем, люди промовляли молитви і вмивалися свяченою водою.

Прикмети 7 травня: що не можна робити

Раніше люди вірили, що до кінця першого тижня травня до людини приставала “мука”. Її починало “гнути до землі”. Щоб позбавиться від тяжкості, люди вмивалися свяченою водою і молилися святий Єлизаветі – покровительці цього дня.

Також 7 травня наші предки відзначали свято Проліття – настання літа, і безповоротного відходу зими. Проводилися різні обряди, які допомагають остаточно розбудити землю від зимової сплячки і приносять людям сили і здоров’я.

Стародавні слов’яни прославляли Матір всіх богів – Майю Златовласку. В її честь запалювали священний вогонь, який символізував відхід зими, повернення літніх днів і обертання Сонцеворота. Проводилися обряди “опахування”, які сприяли здоров’ю і залучали удачу.

Коль здалися крилаті мурахи, то пора овес сіяти.

Якщо з лози й верби пух летить, то прийшов час посіву пізнього вівса.

Багато комарів в цей день – хороший знак. Урожай вівса багатим буде.

Якщо жито в дощ посіяти, то бур’яни замучать.

Якщо ввечері зоря жовтого кольору, то дощів не чекай.

Навколо зірок чорні або білі віночки – до дощу.

Промені сонця темніють – до грози.

Над горизонтом повисли низькі хмари, краї яких мають чітких обрисів – до сильної грози та поривчастого вітру.

Сильна зав’язь горіхів, великі бруньки на осиці, урожай – до врожаю проса.

Сни з 6 на 7 травня здійсняться не скоро. Розповідати про них ніхто не міг.

Що не можна робити:

в цей день не можна з’ясовувати стосунки на роботі і вдома;

не можна сваритися і лаятися;

якщо сьогодні народжуються кошенята, то залишати собі їх не можна, треба всіх роздати;

вагітним жінкам забороняється в цей день ходити на цвинтар.

Іменинники 7 травня

У цей день привітання з днем я​нгола приймають: Олексій, Валентин, Овсій, Єлизавета, Іван, Леонтій, Сава, Станіслав, Фома.

Також в цей день народилися такі знамениті особистості:

1774 – Френсіс Бофорт, англійський моряк, творець 12-бальної шкали сили вітру.

1833 – Йоганнес Брамс, німецький композитор, піаніст.

1840 – Петро Ілліч Чайковський, російський композитор.

1903 – Микола Олександрович Заболоцький, поет, перекладач “Слова о полку Ігоревім”.

1909 – Едвін Ленд, американський винахідник, засновник компанії Polaroid і творець камери, що дозволила відразу після зйомки одержувати готові фотографії.

1946 – Володимир Бортко, радянський кінорежисер, сценарист (фільми “Собаче серце”, “Майстер і Маргарита”, “Тарас Бульба”).

7 травня: цей день в історії

1663 – в Лондоні відкрився Королівський театр.

1785 – француз Жан П’єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффріс вперше перетнув Ла-Манш на повітряній кулі.

1875 – підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії до складу Японії в обмін на острів Сахалін.

1887 – американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі більше трьох років.

1895 – російський фізик Олександр Попов продемонстрував прототип радіо.

1920 – Військо Польське і армія УНР зайняли Київ.

1945 – о 2 годині 41 хвилину в Реймсі було підписано акт про беззастережну капітуляцію Німеччини.

1954 – в Токіо заснована компанія Sony.

1954 – уряди США, Франції і Великобританії відмовилися прийняти СРСР в члени НАТО.

1995 – в Україні випущено монету номіналом 200 тисяч карбованців.

1996 – На Каннському кінофестивалі пройшла прем’єра фільму Люка Бессона “П’ятий елемент”.

2006 – померла останній свідок краху “Титаніка”.