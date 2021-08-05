Про це інформують видання People та USA Today.

58-річний Депп запідозрив 35-річну Герд у тому, що вона не віддала відсуджені у нього при розлученні 7 мільйонів доларів на благодійність, як обіцяла.

Як відомо, актори розлучилися в 2017 році. Герд заявляла, що переведе відсуджені гроші Американському союзу захисту громадянських свобод (ACLU) і дитячому госпіталю в Лос-Анджелесі.

У травні цього року Депп подав клопотання до суду Нью-Йорка, вимагаючи від ACLU та госпіталя розкрити інформацію, чи дійсно його колишня дружина перерахувала кошти. Адвокати актора стверджували, що Герд могла залишити гроші собі, та заявляли, що госпіталь не отримував від неї коштів.

У результаті суд зобов’язав Американський союз захисту громадянських свобод надати документи, які б підтвердили, що Герд внесла пожертвування. Адвокат актора Бенджамін Чу повідомив журналістам, що “Депп задоволений таким рішенням суду”.

Раніше адвокати Деппа називали слова акторки про намір перевести гроші на благодійність “розважливою і маніпулятивної брехнею”, яка “від початку схилила чашу терезів проти пана Деппа”. Вони стверджували, що через таку заяву Герд актор програв у справі про наклеп проти британського таблоїду The Sun (суд вирішив, що у Герд не було підстав брехати, оскільки вона не отримала вигоди від розлучення з Деппом).

Як відомо, у листопаді минулого року Джонні Депп програв суд у справі про наклеп проти Ембер Герд і британського таблоїду The Sun. Йшлося про публікацію, в якій таблоїд написав, що актор бив Герд. Суддя оголосив, що The Sun довело, що сказане в статті по суті відповідає істині.

Адвокати Ембер Герд, своєю чергою, наполягають, що вона не брехала про пожертвування, а “обіцяла зробити їх протягом 10 років”. Крім того, адвокати стверджують, що акторка вже перевела кілька платежів.

Нагадаємо, Джонні Депп і Ембер Герд познайомилися на зніманнях фільму “Ромовий щоденник”. Про їхні стосунки стало відомо у 2012 році.

У 2015 актори одружилися, а в травні 2016 року Ембер Герд подала на розлучення та звинуватила Деппа в домашньому насильстві. Процес розлучення тривав вісім місяців. У результаті Герд відсудила у Деппа 7 млн доларів.