Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Уточнюється, що на даний момент статистичні показники не дозволяє пом’якшити карантинні обмеження в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також в столиці України.
У всіх перерахованих областях за останній тиждень було зафіксовано занадто багато нових підтверджених випадків зараження коронавірусом.
Відзначається, що всього лише днем раніше Чернігівська, Закарпатська та Житомирська області були готові до зняття деяких обмежень.
Нагадаємо, що з 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку – крім дитячих таборів.
Раніше в Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.
- Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що у цьому літньому сезоні не потрібно відкривати дитячі оздоровчі установи.