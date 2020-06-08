Станом на 8 червня в Україні не готові до пом'якшення карантину Київ і ще сім областей.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Уточнюється, що на даний момент статистичні показники не дозволяє пом’якшити карантинні обмеження в Закарпатській, Львівській, Волинській, Рівненській, Житомирській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також в столиці України.

У всіх перерахованих областях за останній тиждень було зафіксовано занадто багато нових підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Відзначається, що всього лише днем ​​раніше Чернігівська, Закарпатська та Житомирська області були готові до зняття деяких обмежень.

Нагадаємо, що з 10 червня в Україні починається наступний етап пом’якшення карантину, згідно з яким передбачено відкриття баз відпочинку – крім дитячих таборів.

Раніше в Житомирській області посилили протиепідемічні заходи через зростання рівня захворюваності на COVID-19.