Фундація Дім Рональда МакДональда в Україні існує з 2016 року. За цей час благодійна організація заснувала й утримує 6 Сімейних кімнат Рональда МакДональда в найбільших дитячих лікарнях, розпочала будівництво першого в Україні Дому Рональда МакДональда на території НДСЛ “Охматдит”, провела 5 коференцій з сімейно орієнтованої медицини, закупила більше 620 одиниць обладнання для медичних закладів, роздала більше 230 000 продуктових наборів. Незвачаючи на війну, Фундація продовжує створювати та підтримувати програми, що безпосередньо покращують здоров’я та добробут дітей і їхніх родин.

Сімейні кімнати Рональда МакДональда

Фундація Дім Рональда МакДональда утримує в найбільших дитячих лікарнях Сімейні кімнати, аби родини хворих дітей не розлучалися під час лікування. Сімейні кімнати мають такі приміщення, як вітальня, кухня, ігрова, пральня, вбиральні, у деяких – окремі спальні кімнати. Тут батьки, чиї діти перебувають на лікуванні, можуть залишатися безплатно, не перейматися побутовими проблемами та повністю зосередитися на турботі про дитину, чия палата розташована за кілька кроків від Сімейної кімнати. Функціонує програма в обласних дитячих лікарнях Вінниці, Сум, Рівного, Харкова (тимчасово не працює), та спеціалізованих лікарнях «Охматдит» у Києві та Львові. За весь час родини хворих дітей відвідали їх більше 200 000 разів.



«У Києві я була вперше. На годиннику 23:00, незабаром мала початися комендантська година. Моя дитина в реанімації, а я не знаю, де заночувати. Мене охопила паніка. Тоді медична сестра розповіла мені про Сімейну кімнату. Завдяки кімнаті і турботі адміністаторок я змогла не перейматися побутовими проблемами, а повністю зосередитися на лікуванні доньки», – поділилася своєю історією пані Наталя.

Дім Рональда МакДональда

Пʼятиповерхова будівля на 50 кімнат з орієнтовною площею 3 500 кв. м розташовуватиметься на території найбільшої дитячої лікарні НДСЛ «Охматдит». Щорічно у будинку зможуть безплатно проживати 1300 сімей хворих дітей. У будинку сім’ї з важкохворими дітьми проживатимуть разом у комфортабельних спальнях з окремими ванними кімнатами, користуватись зручними кухнями, гральними кімнатами, бібліотекою та іншими зручностями. Вони зможуть тут мешкати стільки, скільки буде потрібним — відпочивати, харчуватися, задовольняти всі побутові потреби, отримувати підтримку команди Фундації та інших батьків.

Програма потрібна таким родинам, як сім’я Богдана Султанова з Донеччини, що за 30 км від Бахмута. У хлопчика серйозний діагноз — ДЦП. “Стан Богдана почав різко погіршуватися, і лікарі-волонтери порадили поїхати на лікування до НДСЛ “Охматдит”. У сина ще з дитсадка є страх, що його залишать, тому ми з чоловіком завжди з ним. Фінансів, щоб зняти квартиру, на жаль, не маємо. Богдан показує хороші результати, і йому важливо не припиняти реабілітацію, адже, якщо буде значне покращення, він обійдеться без тяжкої операції”, — розповідає мама Богдана.

Розвиває сімейно орієнтовану медицину в Україні

Робота Фундації Дім Рональда МакДональда в Україні скерована на розвиток сімейно орієнтованого підходу в медицині, коли в центрі уваги медичного персоналу — маленький пацієнт та його родина. Він передбачає взаємодію на засадах гідності та поваги, надання медиками всієї потрібної інформації, залучення батьків до лікувального процесу дитини, надавання можливості сім’ї бути поруч із дитиною, коли вона перебуває у лікарні.

Задля цього організація провела 5 конференцій всеукраїнського рівня; створила серію з 11 навчальних відеокурсів; проводить тренінги в лікарнях для лікарів і батьків; розробляє освітні програми для загальної аудиторії. 20 000 разів медичні фахівці з 200 лікарень взяли участь у навчальних проєктах Фундації.

Продуктові набори для потерпілих від війни

Гуманітарна програма «Продуктовий набір» з червня 2022 року допомагає продуктами першої необхідності українським родинам. За цей час вдалося cформувати й передати більше 230 тисяч продуктових наборів на суму 84 млн грн.

Програма втілюється силами працівників McDonald’s Україна, аби допомогти переселенцям, родинам у прифронтовій зоні та потерпілим у звільнених районах.

Уже було передано 1,6 мільйонів кг продуктів харчування (співмірно з 80 повністю заповненими вантажівками) у 23 регіони України. Кожен продуктовий набір містить найбільш необхідні продукти, такі як: каша, борошно, консерви, булки, олія, молоко тощо. Передавали через більш ніж 350 благодійних і громадських організацій.

Медичне обладнання для лікарень

До більше 100 лікарень організація закупила 420 вакуумних аспіраторів (сучасної системи лікування, що дозволяє видалити з порожнин тіла або відкритих ран кров, гній, слиз чи уламки кісток) та 200 апаратів вакуумної терапії, які завдяки використання негативного тиску очищують поверхні ран, що дозволяє суттєво прискорити їхнє загоєння. Фундація продовжує передавати важливе обладнання партнерським медзакладам, де облаштовані Сімейні кімнати Рональда МакДональда, — у дитячі лікарні Сум, Вінниці, Львова, Києва, Рівного.

Загальна сума допомоги за цією програмою склала більше 1 418 180 грн.

Підтримати діяльність організації запрошуємо на сайті rmhc.org.ua.