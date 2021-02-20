7 років військової агресії Росії проти України принесли та продовжують нести із собою численні жертви як серед цивільних, так і військових осіб.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.

“Демократичний світ повинен жорстко відповідати на постійні порушення Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права. Тимчасова окупаційна влада РФ перетворила окуповані території на гетто безправ’я посеред Європейського континенту. Українські Крим та окремі райони Донбасу, окуповані Росією, стали місцями терору та свавілля”, – йдеться у заяві.

Зокрема, відомство підготувало серію інфографіки, яка демонструє людські та моральні втрати України.

За сім років окупанти в Криму незаконно утримують понад 100 бранців. Налічується 44 зниклих безвісти. Приблизно 200 дітей зростають без нагляду батьків.

На Донбасі незаконно утримують понад 250 осіб. Налічується більше ніж 13 тисяч загиблих та понад 25 тисяч поранених.

Також в МЗС продемонстрували основні зміни в демографічному, екологічному, мілітарному та інших аспектах життя на окупованих територіях Донбасу та анексованому Криму.