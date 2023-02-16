Про це пише пресслужба СБУ.
Повідомляється, що під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Свою підривну діяльність зловмисник погоджував із представниками командування військових угруповань Росії.
Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та “проголосувати” за “приєднання” регіону до Росії. Також пропонував людям “обрати” нового “голову” селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.
Зазначено, що на підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років.
Крім того, додається, що загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ МП, у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ МП та РПЦ.
- У Києві ліквідували канал незаконного переправлення громадян до тимчасово окупованих Криму і Донецька. Маршрут пролягав до Європи, а далі до Росії та окупованих територій.
- На Донецькому та Бахмутському напрямках викрили трьох російських інформаторів. Місцеві жителі збирали інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону.
- Співробітники СБУ разом з правоохоронцями Іспанії запобігли спробам РФ привласнити майно воднотранспортного держпідприємства України. Вони перебували у Середземному морі.