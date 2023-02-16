Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. Це настоятель однієї з парафій Української Православної Церкви Лиманської громади Донецької області.

Про це пише пресслужба СБУ.

Повідомляється, що під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників. Свою підривну діяльність зловмисник погоджував із представниками командування військових угруповань Росії.

Крім того, він агітував парафіян взяти участь у псевдореферендумі та “проголосувати” за “приєднання” регіону до Росії. Також пропонував людям “обрати” нового “голову” селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

Зазначено, що на підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним у колабораційній діяльності. Йому призначено покарання – 7 років ув’язнення з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років.

Крім того, додається, що загалом у 2022 році СБУ відкрила 52 кримінальні справи, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ МП, у т. ч. 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в’їзд в Україну. Також запроваджено низку санкцій стосовно функціонерів УПЦ МП та РПЦ.