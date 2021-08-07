Сьогодні, 7 серпня, відзначається День маяка та День професійного спікера.

Про це повідомляють #Букви.

У суботу також святкують:

День звільнення від рабства в Сент-Кітс і Невіс

День малини з вершками в США

Національний день медовухи і день гірчиці в США

Національний день пурпурного серця в США

Цей день в історії:

1888 — знайшли першу жертву Джека-Різника.

1907 — російський фізик Борис Розінг одержав патент за винахід першої системи телевізійного зображення.

1918 — Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони.

1920 — у Варшаві підписано українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення.

1932 — у СРСР прийнятий “Закон про п’ять колосків”. До 1 січня 1933 засуджено на строк понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110.

1942 — висадкою військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови почалася шестимісячна Гуадалканальська кампанія.

1960 — Кот-д’Івуар проголосив незалежність від Франції.

1964 — у США прийнята Тонкінська резолюція, що дозволила розширити участь США у війні у В’єтнамі.

1968 — у Лондоні українські емігранти закидали камінням посольство Радянського Союзу.

1970 — проведений перший комп’ютерний шаховий турнір.

1993 — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів.

1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей

2000 — японці винайшли водневий електромобіль.

2008 — початок російсько-грузинської війни.

Яке сьогодні церковне свято:

7 серпня православні християни відзначають день Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці.

Прикмети погоди:

Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.

Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.

Іменини сьогодні святкують: Анна та Олександр.