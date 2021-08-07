Про це повідомляють #Букви.
У суботу також святкують:
- День звільнення від рабства в Сент-Кітс і Невіс
- День малини з вершками в США
- Національний день медовухи і день гірчиці в США
- Національний день пурпурного серця в США
Цей день в історії:
1888 — знайшли першу жертву Джека-Різника.
1907 — російський фізик Борис Розінг одержав патент за винахід першої системи телевізійного зображення.
1918 — Українська Держава й Всевелике Військо Донське підписали договір про кордони.
1920 — у Варшаві підписано українсько-кубанський договір про обопільне визнання суверенності УНР і Республіки Кубанського краю й спільну підтримку у боротьбі за національне визволення.
1932 — у СРСР прийнятий “Закон про п’ять колосків”. До 1 січня 1933 засуджено на строк понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110.
1942 — висадкою військ союзників на островах Гуадалканал, Тулагі, Гавуту-Танамбого в архіпелазі Соломонові острови почалася шестимісячна Гуадалканальська кампанія.
1960 — Кот-д’Івуар проголосив незалежність від Франції.
1964 — у США прийнята Тонкінська резолюція, що дозволила розширити участь США у війні у В’єтнамі.
1968 — у Лондоні українські емігранти закидали камінням посольство Радянського Союзу.
1970 — проведений перший комп’ютерний шаховий турнір.
1993 — частину Букінгемського палацу відкрили для туристів.
1998 — терористичні атаки проти посольств США у Кенії і Танзанії, внаслідок яких загинули 258 людей
2000 — японці винайшли водневий електромобіль.
2008 — початок російсько-грузинської війни.
Яке сьогодні церковне свято:
7 серпня православні християни відзначають день Успіння праведниці Анни, матері Пресвятої Богородиці.
Прикмети погоди:
- Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.
- Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.
Іменини сьогодні святкують: Анна та Олександр.