У п'ятницю, 7 серпня, в світі святкують Міжнародний день пива. В цей же день православні християни шанують успіння праведної Анни, матері Богородиці.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Міжнародний день пива (International Beer Day)

У багатьох країнах світу є кілька свят, пов’язаних з виробництвом цього алкогольного напою. Так, виробники пива святкують цей день 1 березня в Ісландії, а на території деяких слов’янських країн – в другу суботу червня.

Міжнародний день пива (International Beer Day) – щорічне неофіційне свято всіх любителів і виробників цього напою, яке відзначається в першу п’ятницю серпня. Засновником свята став американець Джесс Авшаломов (Jesse Avshalomov), власник бару, який хотів таким чином залучити ще більше відвідувачів до свого закладу.

З 2007 року свято відзначають на території США. Вперше його відсвяткували в місті Санта-Круз (штат Каліфорнія, США). Кілька років цей день відзначали 5 серпня, але в 2012 році вирішили, що краще робити це в першу п’ятницю серпня.

День пива став святом міжнародного масштабу саме в 2012 році. Тоді його одночасно святкували в 207 містах, 50 країнах і на 5 континентах.

Цікавий факт. Згідно з археологічними знахідками, пиво в Стародавньому Єгипті вже точно варили в 3 столітті до н.е.. Ряд дослідників пов’язують його появу з початком вирощування людиною зернових культур – за 9000 років до н.е. Існує думка, що спочатку культивувати пшеницю стали не для випікання хліба, а саме для приготування пива.

У звичному нам вигляді пиво з’явилося тільки в 13 столітті. Саме тоді в нього стали додавати хміль. Перші пивоварні з’явилися в Ісландії, Німеччини, Англії та інших країнах Європи, і в кожній існували свої секрети приготування цього напою.

Займалися цим сім’ї, передаючи секретний рецепт з роду в рід.

У Міжнародний день пива головні заходи проходять в пабах, барах і ресторанах, де всі учасники свята можуть спробувати пиво не тільки різних сортів, але і різних виробників різних країн і навіть рідкісні сорти.

Головна традиція свята – вмістити в себе пива стільки, скільки зможе влізти.

Вважається, що сама пивна нація – це німці, трохи від них за рівнем споживання пива відстають чехи й ірландці.

В Англії, в містечку Грейт-Харвуд, проводяться незвичайні пивні змагання – чоловіки влаштовують забіг на 5 миль, і на цій дистанції вони повинні випивати по кухлю пива в розташованих на дистанції 14 пабах. Але при цьому учасники не просто біжать, а біжать з дитячими колясками. І перемагає той, хто не просто прийшов на фініш першим, але і ні разу не перевернув коляску.

Найбільший завод з виробництва пива – це Adolph Coors Company (США), його виробнича потужність – 2,5 млрд. літрів пива в рік.

На аукціоні пляшка пива Lowebrau була продана більш ніж за 16 000 доларів. Це єдина пляшка пива, яка вціліла після аварії в 1937 році дирижабля Гінденбург в Німеччині.

Знамениті фестивалі пива в світі:

Oktoberfest (проходить в Німеччині у вересні);

Великий пивний фестиваль Лондона (серпень);

Бельгійський Пивний вікенд (Брюссель, початок вересня);

Великий фестиваль пива в Денвері (США, кінець вересня).

Православні свята 7 серпня

Праведна Анна, мати Богородиці (діви Марії), була дочкою священика Матфана і дружини його Марії, з коліна Левіна, роду Ааронового. Святий праведний Іоаким, син Варпафіра, був нащадком царя Давида, якому Бог обіцяв, що від насіння його нащадків народиться Спаситель світу.

Подружжя жило в місті Назарет. Оскільки в той час не мати дітей було ганьбою, Анна і Іоаким чимало страждали через це. Одного разу сталася подія, яка назавжди змінила їх життя.

Іоаким відправився в храм, щоб принести дари Богу. Але священик їх не прийняв, мотивуючи своє рішення тим, що негоже бездітного батькові приносити такі жертви.

Таке рішення засмутило Іоакима і він вирішив не повертатися додому. По дорозі до дружини він зупинився в печері і залишився там жити. Він постійно молився і постив, просячи у Бога дитини. Чутки про те, що сталося дійшли до Анни і вона стала поводитися аналогічно чоловікові.

Молитва подружжя була почута – їм обом Ангел сповістив про те, що народиться у них Донька, яку благословить весь рід людський. Іоаким і Анна зустрілися в Єрусалимі, де у них незабаром народилася дочка – Марія.

Через кілька років після народження дочки, в 80-річному віці, Іоаким помер. Ще через два роки, в свої 70-т, померла Анна.

Імператор Юстиніан II оновив храм на честь Анни, бо праведна Анна явилась його вагітній дружині, тоді ж тіло її і покривало (мафорій) були перенесені до Константинополя.

У католицькій церкві дата пам’яті святої Анни дещо відрізняється. Цей день святкують 26 липня.

Народні прикмети 7 серпня: що не можна робити

В народі цей день назвали Анна Зимовказівниця. По погоді дня визначали, якою буде зима. Якщо холодно, то зима буде морозною і суворою. Якщо ж тепла і суха погода, то зимові місяці порадують сонцем і невеликим морозом.

Анна нагадує людям, що скоро настане погана погода. Зазвичай з цього періоду починає холоднішати. Літо добігає кінця, а осінь стоїть на порозі.

Слов’яни 7 серпня вважали святом коней. В цей день їх не виводили на роботу в поле, а влаштовували кінські забіги. Перед цим коней купали в річці і прикрашали різнокольоровими стрічками і дзвіночками.

На Анну було прийнято збирати гриби і викопували картоплю, а на вечерю готувати різноманітні грибні та овочеві страви. Було прийнято робити картопляні зрази і картопляники, котлети, фарширувати різною начинкою половинки картоплі. Ще в цей час заготовляли ягоди на зиму: сушили, або варили з них смачні компоти та варення.

Доброю прикметою вважається грати весілля і хрестити дітей 7 серпня, а людина, народжена в цей день, виростить щасливим і здоровим. А ось лаятися в цей день – погана прикмета. Можна біду на себе накликати.

Якщо ніч з 7 на 8 серпня свіжа і холодна, то зима буде студеної і ранньою.

Лелеки в зграї збираються або мурахи збільшують мурашники – до ранньої і холодної зими.

Великий врожай жолудів – до теплої зими.

Черемуха плодоносить – до ранньої осені.

Іній на вікнах – в жовтні заморозки почнуться.

Роса замерзла на лузі – зима буде дуже холодною.

Світла і тепла погода – зима сніжною не буде.

Яка погода буде до обіду – така ж і до кінця грудня.

Мурахи різко збільшують мурашники – зима буде достатньо холодною.

Що не можна робити:

Лаятися. Наші предки вважали, що це погана прикмета – можна накликати на себе біду.

Лагодити своє взуття і одяг.

Скупитися.

Пересаджувати квіти.

Залишати дитину одну в кімнаті.

7 серпня: цей день в історії

1 560 – цар Іван Грозний велів будувати в Москві палаци його найближчим родичам (дітям і брату).

1620 – Катаріні Кеплер пред’явили обвинувачення в чаклунстві.

1679 – на Ніагарі спущено на воду перше судно, яке почало плавання по Великих озер.

1840 – на Англії заборонено використовувати дітей як сажотрусів.

1888 – виявлена ​​перша жертва, яка приписувалася Джеку Потрошителю. Старший онук королеви Вікторії принц Кларенс був основним підозрюваним, але сьогодні звинувачення на його адресу вважаються необгрунтованими.

1970 – проведено перший комп’ютерний шаховий турнір.

1993 – частина Букінгемського палацу в Лондоні вперше відкрита для туристів.

Іменинники 7 серпня

1819 – Пантелеймон Куліш, український письменник, член Кирило-Мефодіївського братства (“Чорна Рада”).

1947 – Софія Ротару, співачка, народна артистка СРСР.

1960 – Девід Духовни, американський актор, двічі лауреат премії “Золотий глобус”.

1975 – Шарліз Терон, голлівудська актриса, володарка “Оскара”, “Золотого глобуса”, ін. нагород.