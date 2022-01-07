7 січня у більш ніж 100 країнах світу святкують Різдво Христове.Також сьогодні Міжнародний день програмістів, в Італії День прапора, День Конституції в Гані, у Ліберії День піонерів, у США День темпури, День стародавнього каміння та День "Я більше не збираюся цього терпіти". У Єгипті День богині Сехмет.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати

1610 – Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера – Іо, Європу та Ганімед.

1797 – День народження сучасного італійського прапора;

1929 – У Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати у картонних пакетах;

1949 – Університет Південної Каліфорнії в Лос-Анджелесі оголосив про отримання першої фотографії генів;

1953 – 33-й президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби;

1979 – В’єтнамські війська повалили режим Пол Пота в Камбоджі;

1980 – Індіра Ганді знову очолила уряд Індії;

1989 – Наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором;

1992 – Телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

1999 – У Сенаті США почалися слухання з імпічменту президента Білла Клінтона, якого обвинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.

Сьогодні народились:

1342 – Філіп II Сміливий, герцог Бургундії

1502 – Григорій XIII, римський папа (1572-1585 рр.), здійснив реформу календаря (григоріанський календар)

1827 – Сендфорд Флемінг – інженер, який створив залізничну мережу Канади

1903 – Антанас Снечкус, литовський комуністичний діяч, перший секретар Литовської Комуністичної партії

1911 – Марія Володимирівна Миронова, актриса театру, кіно та естради

1916 – Олена Чаушеску, дружина президента та голови комуністичної партії Румунії Ніколає Чаушеску

1956 – Девід Карузо, американський кіноактор

1964 – Ніколас Кейдж, американський актор, режисер, продюсер

1985 – Льюїс Хемільтон, британський автогонщик, чемпіон формули-1 2008 року

Прикмети:

Заборонялося прибирати, прати, займатися будь-яким рукоділлям, стригтися та займатися будь-якою брудною роботою.

Зіграти цього дня весілля — до довгого та щасливого сімейного життя.

Вірили, що куплена на Різдво річ довго служитиме.

Потрібно обов’язково скуштувати всі страви, що стоять на столі.

Запрошуйте до столу лише приємних та дорогих тобі людей.

Традиції:

Другий день Різдва називався колись Пологом Богородиці, у лемків — замітальним днем, цього дня ходили по хатах чоловіки і замітали за тамтешню дівчину, за що отримували від господарів “почесне”.

З початком Різдва можна було вживати скоромне. Власне, до цього свята у кожному господарстві кололи свиней, аби приготувати різноманітні м’ясні страви.

Того дня люди похилого віку збиралися до гуртів, а молодь починала колядувати. Хлопці на святкування Різдва збиралися ватагою та вирушали колядувати.

Одному їх давали роль кози чи пастуха. Такого колядовальщика споряджали у вивернутий назовні кожух, одягали йому солом’яні роги і вішали невеличкий дзвіночок на шию.