У ніч з 6 на 7 січня християни східного обряду святкують Різдво Христове. А ще цього дня в світі відзначають Міжнародний день програмістів, Міжнародний день дурної ходи, День розплутування лижних слідів.

Про це розповідають #Букви.

В Японії – Свято семи трав, в Єгипті – День богині Сехмет, у Ліберії – День піонерів, у Вірменії – День поминання покійних, у США – День бовдура, День темпури, День випускання газів, в Італії – День прапора, у Камбоджі – День перемоги над геноцидом, в Гані – День конституції.

Цей день в історії:

1558 — французи зайняли Кале, останнє континентальне володіння Королівства Англія у Франції.

1610 — Галілео Галілей відкрив перші три супутники Юпітера — Іо, Європу і Ганімед.

1714 — британець Генрі Мілль запатентував друкарську машинку (яку ніколи не виробляли).

1782 — відкрився перший американський комерційний банк, Bank of North America.

1785 — француз Жан-П’єр Бланшар і американець Джон Джеффріс на повітряній кулі перелетіли з британського Дувра до французького Кале.

1839 — день народження фотографії. Франсуа Араго під час засідання Французької академії наук детально розповів перший в історії людства оптико-хімічний спосіб отримання зображення.

1887 — американець Томас Стівенс із Сан-Франциско завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Почавши мандрівку у квітні 1884 року, він проїхав 13 500 миль.

1927 — зроблений перший трансатлантичний телефонний дзвінок з Нью-Йорка у Лондон.

1929 — у Нью-Йорку молоко вперше у світі почали продавати в картонних пакетах.

1949 — ліквідовано концтабір у Явожні, започаткований ухвалою Політбюро ЦК ПРП, як транзитний табір для українців, яких підозрювали у зв’язках з ОУН та УПА, і створений на базі німецького концтабору Аушвіц. У 1947—1949 рр. в концтаборі померло або закатовано понад 160 українців.

1953 — президент США Гаррі Трумен оголосив про наявність у Сполучених Штатів водневої бомби.

1989 — наслідний принц Японії Акіхіто проголошений новим імператором. В Японії настала нова ера Хейсей.

1992 — Португалія визнала незалежність України.

1992 — телефонна компанія AT&T випустила перший відеотелефон. Він коштував 1499 доларів.

1999 — у Сенаті США почалися слухання щодо імпічменту президента Білла Клінтона. Його звинуватили у брехні під присягою про стосунки з Монікою Левінскі.

2015 — теракт у Парижі: двоє озброєних ісламських терористів в масках напали на редакцію сатиричного журналу Charlie Ebdo і вбили 12 осіб.

Яке сьогодні церковне свято:

7 січня православні та греко-католики святкують день народження Спасителя – Різдво Христове.

Народні прикмети:

Якщо на Різдво заметіль, то рік буде дуже врожайним;

Якщо ніч дуже зоряна, то літо буде теплим та сонячним;

Якщо сьогодні дуже багато снігу, то весь рік буде вдалим;

Якщо дуже морозно, то 19 січня також буде холодно;

Якою є погода після Різдва, такою буде і після Петра (12 липня).

Що не можна робити сьогодні:

Не можна сваритись, кричати та лаятись;

Не можна братись за важку фізичну роботу;

Не можна прибирати вдома та вишивати;

Не можна їсти жирну та шкідливу їжу;

Не можна піддаватись поганим звичкам;

Не можна тримати на когось зло.

7 січня іменини відзначають Марія, Гаспар, Алтасра, Леонід та Мельхіор.