Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день сиріт СНІДу. Сирота через СНІД — це дитина, в якої один або обидва батьки померли від СНІДу. Соціальна кампанія, спрямована на висвітлення проблем, була започаткована у 2002 році Альбіною дю Буаруров, президенткою благодійної організації FBX International.
День радіо. У цей день 1895 році фізик Олександр Попов здійснив перший сеанс радіозв’язку і продемонстрував перший радіоприймач. З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв’язку, радіоаматорів і радіожурналістів.
День міста Івано-Франківськ. У травні 1662 року будівництво Станіславівської фортеці розпочалось на землях давнього українського села Заболоття в межиріччі двох гірських річок Бистриць. Уже через 10 років нове місто отримало міські привілеї, що їх надавало магдебурзьке право. Колись один з трьох головних центрів Галичини мав назву Станіслав, а у 1962 році місто перейменували на честь Івана Франка.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- В’єтнам – День перемоги при Дьєнб’єнфу
- Казахстан – День захисника Вітчизни
- Литва – День повернення друку
- Канада – День психічного здоров’я дітей та молоді
- Бангладеш – День інженера
Цього дня у світі:
- 1104 — хрестоносці зазнали поразки в битві під Харраном.
- 1253 — з Константинополя до Каракоруму вирушило французьке посольство на чолі з ченцем-францисканцем Гійомом де Рубруком.
- 1663 — в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев’ять років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці, на Друрі-Лейн. Ніні — це найстаріший театр Англії.
- 1785 — француз Жан-П’єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.
- 1824 — у Відні відбулась прем’єра Дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.
- 1832 — Греція проголосила незалежність.
- 1861 — штат Теннессі ухвалив рішення про відокремлення від США.
- 1875 — підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.
- 1887 — американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі більше трьох років.
- 1890 — в Російській імперії переглянуті закони 1882 та 1885 років про працю малолітніх і підлітків в бік їх погіршення: для малолітніх допускалась 9-годинна праця, а також робота на свята з дозволу інспекції; дозволялась нічна праця підлітків; роботодавці також отримали право звільняти працівника за неявку на роботу більше шести днів на місяць тощо.
- 1895 — в Санкт-Петербурзі російський фізик та електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який став прототипом радіо.
- 1904 — в Російській імперії скасована заборона на друк литовськомовних текстів латинською абеткою (введена в 1864 році). В Литві відзначається як День повернення друку.
- 1915 — німецька субмарина “U-20” торпедувала англійський пасажирський лайнер “Лузітанія”. Загинули 1198 пасажирів.
- 1917 — Тимчасовий уряд Росії повернув Католицькій Церкві право релігійної проповіді в країні.
- 1920 — на другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.
- 1927 — заснована бразильська авіакомпанія VARIG — найбільша нині в Латинській Америці.
- 1934 — створення у Приамур’ї Єврейської автономної області з центром у Біробіджані.
- 1937 — Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як «Вісь Рим-Берлін».
- 1941 — оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo.
- 1945 – о 2 год. 41 хв в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини
- 1946 — в Токіо заснована компанія “Токіо цусін когьо” (“Токійська компанія телезв’язку”), згодом — “Sony”.
- 1951 — МОК запросив СРСР узяти участь в Олімпійських іграх 1952 року.
- 1956 — міністр охорони здоров’я Великої Британії відмовився почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді.
- 1984 — в Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.
- 1985 — вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.
- 1995 — Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.
- 1996 — На Каннському кінофестивалі пройшла прем’єра фільму Люка Бессона ([Luc Besson] помилка: {{lang}}: невпізнаний код мови: en2 (допомога)) “П’ятий елемент”.
- 1999 — Вперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію).
- 2008 – об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний. Слабкі поштовхи відчувались в Одесі.
- 2016 — У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі.
Яке сьогодні церковне свято:
День пам’яті святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети. Святий Сава жив у III столітті та був воєводою при імператорі Авреліані. Він був одним з тих, хто бачив муки Георгія Побідоносця. Разом з ним ще 40 осіб бачили страждання великомученика, тому увірували в Христа.
Сава був за походженням готом, але сповідував християнство. Коли про це стало відомо, то Саву піддали тортурам, проте він не зрікся віри. Воїни, які бачили його муки, відразу повірили в Господа, за що також були страчені.
Віруючи сьогодні також згадують преподобну Єлисавету Чудотворицу. Вона походила з благочестивої християнської сім’ї. У трирічному віці дівчинку віддали навчатися Священному Писанню. Коли батьки померли, Єлизавета роздала всю спадщину, яка її дісталася і пішла в монастир. Там вона постійно молилася та стала відома завдяки дару чудотворення.
Прикмети:
- Низькі хмари над горизонтом ввечері – до грози.
- Якщо пішов дощ – ще 7 днів не можна нічого сіяти і садити.
- Багато комарів сьогодні – до хорошого врожаю.
- Якщо мурахи показалися на землі – морозів вже не буде.
Традиції:
- Цього дня заведено прибирати у будинку та на подвір’ї. Вважалося, що за хорошу погоду на початку травня після Євсієвого дня може бути ще 12 днів морозів.
- До цього дня потрібно було закінчити посів вівса. Наші пращури вважали, що на Овсія всіх гне до землі, а до людей чіпляється марнота. Щоб позбутися неї, потрібно було молися та вмиватися святою водою.
Іменини сьогодні святкують:
Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Неон, Савва, Станіслав, Фома, Людмила, Людомира.
- #Букви також повідомляли про свята, іменини, традиції та прикмети 6 травня.