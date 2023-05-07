Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день сиріт СНІДу. Сирота через СНІД — це дитина, в якої один або обидва батьки померли від СНІДу. Соціальна кампанія, спрямована на висвітлення проблем, була започаткована у 2002 році Альбіною дю Буаруров, президенткою благодійної організації FBX International.

День радіо. У цей день 1895 році фізик Олександр Попов здійснив перший сеанс радіозв’язку і продемонстрував перший радіоприймач. З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв’язку, радіоаматорів і радіожурналістів.

День міста Івано-Франківськ.  У травні 1662 року будівництво Станіславівської фортеці розпочалось на землях давнього українського села Заболоття в межиріччі двох гірських річок Бистриць. Уже через 10 років нове місто отримало міські привілеї, що їх надавало магдебурзьке право. Колись один з трьох головних центрів Галичини мав назву Станіслав, а у 1962 році місто перейменували на честь Івана Франка.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

  • В’єтнам – День перемоги при Дьєнб’єнфу
  • Казахстан – День захисника Вітчизни
  • Литва – День повернення друку
  • Канада – День психічного здоров’я дітей та молоді
  • Бангладеш – День інженера

Цього дня у світі:

  • 1104 — хрестоносці зазнали поразки в битві під Харраном.
  • 1253 — з Константинополя до Каракоруму вирушило французьке посольство на чолі з ченцем-францисканцем Гійомом де Рубруком.
  • 1663 — в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев’ять років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці, на Друрі-Лейн. Ніні — це найстаріший театр Англії.
  • 1785 — француз Жан-П’єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.
  • 1824 — у Відні відбулась прем’єра Дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.
  • 1832 — Греція проголосила незалежність.
  • 1861 — штат Теннессі ухвалив рішення про відокремлення від США.
  • 1875 — підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.
  • 1887 — американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі більше трьох років.
  • 1890 — в Російській імперії переглянуті закони 1882 та 1885 років про працю малолітніх і підлітків в бік їх погіршення: для малолітніх допускалась 9-годинна праця, а також робота на свята з дозволу інспекції; дозволялась нічна праця підлітків; роботодавці також отримали право звільняти працівника за неявку на роботу більше шести днів на місяць тощо.
  • 1895 — в Санкт-Петербурзі російський фізик та електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який став прототипом радіо.
  • 1904 — в Російській імперії скасована заборона на друк литовськомовних текстів латинською абеткою (введена в 1864 році). В Литві відзначається як День повернення друку.
  • 1915 — німецька субмарина “U-20” торпедувала англійський пасажирський лайнер “Лузітанія”. Загинули 1198 пасажирів.
  • 1917 — Тимчасовий уряд Росії повернув Католицькій Церкві право релігійної проповіді в країні.
  • 1920 — на другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.
  • 1927 — заснована бразильська авіакомпанія VARIG — найбільша нині в Латинській Америці.
  • 1934 — створення у Приамур’ї Єврейської автономної області з центром у Біробіджані.
  • 1937 — Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як «Вісь Рим-Берлін».
  • 1941 — оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo.
  • 1945 – о 2 год. 41 хв в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини
  • 1946 — в Токіо заснована компанія “Токіо цусін когьо” (“Токійська компанія телезв’язку”), згодом — “Sony”.
  • 1951 — МОК запросив СРСР узяти участь в Олімпійських іграх 1952 року.
  • 1956 — міністр охорони здоров’я Великої Британії відмовився почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді.
  • 1984 — в Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.
  • 1985 — вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.
  • 1995 — Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.
  • 1996 — На Каннському кінофестивалі пройшла прем’єра фільму Люка Бессона ([Luc Besson] помилка: {{lang}}: невпізнаний код мови: en2 (допомога)) “П’ятий елемент”.
  • 1999 — Вперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію).
  • 2008 – об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний. Слабкі поштовхи відчувались в Одесі.
  • 2016 — У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Яке сьогодні церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети. Святий Сава жив у III столітті та був воєводою при імператорі Авреліані. Він був одним з тих, хто бачив муки Георгія Побідоносця. Разом з ним ще 40 осіб бачили страждання великомученика, тому увірували в Христа.

Сава був за походженням готом, але сповідував християнство. Коли про це стало відомо, то Саву піддали тортурам, проте він не зрікся віри. Воїни, які бачили його муки, відразу повірили в Господа, за що також були страчені.

Віруючи сьогодні також згадують преподобну Єлисавету Чудотворицу. Вона походила з благочестивої християнської сім’ї. У трирічному віці дівчинку віддали навчатися Священному Писанню. Коли батьки померли, Єлизавета роздала всю спадщину, яка її дісталася і пішла в монастир. Там вона постійно молилася та стала відома завдяки дару чудотворення.

Прикмети:

  • Низькі хмари над горизонтом ввечері – до грози.
  • Якщо пішов дощ – ще 7 днів не можна нічого сіяти і садити.
  • Багато комарів сьогодні – до хорошого врожаю.
  • Якщо мурахи показалися на землі – морозів вже не буде.

Традиції:

  • Цього дня заведено прибирати у будинку та на подвір’ї. Вважалося, що за хорошу погоду на початку травня після Євсієвого дня може бути ще 12 днів морозів.
  • До цього дня потрібно було закінчити посів вівса. Наші пращури вважали, що на Овсія всіх гне до землі, а до людей чіпляється марнота. Щоб позбутися неї, потрібно було молися та вмиватися святою водою.

Іменини сьогодні святкують:

Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Неон, Савва, Станіслав, Фома, Людмила, Людомира.