7 травня відзначається Всесвітній день дітей СНІДу та День радіо, в Україні - день міста Івано-Франківськ. За церковним календарем вшановується пам'ять святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети.

Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день сиріт СНІДу. Сирота через СНІД — це дитина, в якої один або обидва батьки померли від СНІДу. Соціальна кампанія, спрямована на висвітлення проблем, була започаткована у 2002 році Альбіною дю Буаруров, президенткою благодійної організації FBX International.

День радіо. У цей день 1895 році фізик Олександр Попов здійснив перший сеанс радіозв’язку і продемонстрував перший радіоприймач. З 1945 року День радіо відзначається щорічно 7 травня і вважається святом працівників всіх галузей зв’язку, радіоаматорів і радіожурналістів.

День міста Івано-Франківськ. У травні 1662 року будівництво Станіславівської фортеці розпочалось на землях давнього українського села Заболоття в межиріччі двох гірських річок Бистриць. Уже через 10 років нове місто отримало міські привілеї, що їх надавало магдебурзьке право. Колись один з трьох головних центрів Галичини мав назву Станіслав, а у 1962 році місто перейменували на честь Івана Франка.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

В’єтнам – День перемоги при Дьєнб’єнфу

Казахстан – День захисника Вітчизни

Литва – День повернення друку

Канада – День психічного здоров’я дітей та молоді

Бангладеш – День інженера

Цього дня у світі:

1104 — хрестоносці зазнали поразки в битві під Харраном.

1253 — з Константинополя до Каракоруму вирушило французьке посольство на чолі з ченцем-францисканцем Гійомом де Рубруком.

1663 — в центрі Лондона відкрився Королівський театр. Через дев’ять років будівля згоріла, але була наново відбудована на попередньому місці, на Друрі-Лейн. Ніні — це найстаріший театр Англії.

1785 — француз Жан-П’єр Франсуа Бланшар разом з американцем Джоном Джеффрісом уперше у світі перетнули Ла-Манш на повітряній кулі.

1824 — у Відні відбулась прем’єра Дев’ятої симфонії Людвіга ван Бетховена.

1832 — Греція проголосила незалежність.

1861 — штат Теннессі ухвалив рішення про відокремлення від США.

1875 — підписання російсько-японського договору про обмін територіями, за яким Курильські острови переходили від Російської імперії в склад Японії в обмін на острів Сахалін.

1887 — американець Томас Стівенс завершив першу навколосвітню подорож на велосипеді. Він проїхав 13500 миль і був у дорозі більше трьох років.

1890 — в Російській імперії переглянуті закони 1882 та 1885 років про працю малолітніх і підлітків в бік їх погіршення: для малолітніх допускалась 9-годинна праця, а також робота на свята з дозволу інспекції; дозволялась нічна праця підлітків; роботодавці також отримали право звільняти працівника за неявку на роботу більше шести днів на місяць тощо.

1895 — в Санкт-Петербурзі російський фізик та електротехнік Олександр Попов продемонстрував винахід, який став прототипом радіо.

1904 — в Російській імперії скасована заборона на друк литовськомовних текстів латинською абеткою (введена в 1864 році). В Литві відзначається як День повернення друку.

1915 — німецька субмарина “U-20” торпедувала англійський пасажирський лайнер “Лузітанія”. Загинули 1198 пасажирів.

1917 — Тимчасовий уряд Росії повернув Католицькій Церкві право релігійної проповіді в країні.

1920 — на другий день по закінченню Зимового походу головних сил Армії УНР, 6-та Січова дивізія Армії УНР в авангарді союзних українсько-польських військ вступила до Києва, з якого відступили окупаційні війська московської комуни.

1927 — заснована бразильська авіакомпанія VARIG — найбільша нині в Латинській Америці.

1934 — створення у Приамур’ї Єврейської автономної області з центром у Біробіджані.

1937 — Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як «Вісь Рим-Берлін».

1941 — оркестр Гленна Міллера записав одну з найпопулярніших своїх мелодій Chattanooga Choo Choo.

1945 – о 2 год. 41 хв в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Дуайта Ейзенхауера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини

1946 — в Токіо заснована компанія “Токіо цусін когьо” (“Токійська компанія телезв’язку”), згодом — “Sony”.

1951 — МОК запросив СРСР узяти участь в Олімпійських іграх 1952 року.

1956 — міністр охорони здоров’я Великої Британії відмовився почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді.

1984 — в Москві КГБісти схопили на вулиці Андрія Сахарова і доставили в Горьківську обласну клінічну психіатричну лікарню ім. Семашка.

1985 — вийшла постанова ЦК КПРС про заходи щодо подолання пияцтва й алкоголізму. Початок найбільшої в історії СРСР антиалкогольної кампанії.

1995 — Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців.

1996 — На Каннському кінофестивалі пройшла прем’єра фільму Люка Бессона ([Luc Besson] помилка: {{lang}}: невпізнаний код мови: en2 (допомога) ) “П’ятий елемент”.

) “П’ятий елемент”. 1999 — Вперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію).

2008 – об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний. Слабкі поштовхи відчувались в Одесі.

2016 — У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам’ятник гетьману Івану Мазепі.

Яке сьогодні церковне свято:

День пам’яті святих мучеників Євсевія, Сави, Єлизавети. Святий Сава жив у III столітті та був воєводою при імператорі Авреліані. Він був одним з тих, хто бачив муки Георгія Побідоносця. Разом з ним ще 40 осіб бачили страждання великомученика, тому увірували в Христа.

Сава був за походженням готом, але сповідував християнство. Коли про це стало відомо, то Саву піддали тортурам, проте він не зрікся віри. Воїни, які бачили його муки, відразу повірили в Господа, за що також були страчені.

Віруючи сьогодні також згадують преподобну Єлисавету Чудотворицу. Вона походила з благочестивої християнської сім’ї. У трирічному віці дівчинку віддали навчатися Священному Писанню. Коли батьки померли, Єлизавета роздала всю спадщину, яка її дісталася і пішла в монастир. Там вона постійно молилася та стала відома завдяки дару чудотворення.

Прикмети:

Низькі хмари над горизонтом ввечері – до грози.

Якщо пішов дощ – ще 7 днів не можна нічого сіяти і садити.

Багато комарів сьогодні – до хорошого врожаю.

Якщо мурахи показалися на землі – морозів вже не буде.

Традиції:

Цього дня заведено прибирати у будинку та на подвір’ї. Вважалося, що за хорошу погоду на початку травня після Євсієвого дня може бути ще 12 днів морозів.

До цього дня потрібно було закінчити посів вівса. Наші пращури вважали, що на Овсія всіх гне до землі, а до людей чіпляється марнота. Щоб позбутися неї, потрібно було молися та вмиватися святою водою.

Іменини сьогодні святкують:

Олексій, Валентин, Євсей, Єлизавета, Леонтій, Неон, Савва, Станіслав, Фома, Людмила, Людомира.