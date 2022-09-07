Сьогодні, 7 вересня в Україні своє професійне свято відзначають воєнні розвідники. Завдяки їхній роботі наша держава має змогу отримувати оперативні дані, боронячи свої землі та народ від ворога.

Про це повідомляють #Букви.

Після розпаду Радянського Союзу і проголошення незалежності України вище керівництво держави одним з першочергових завдань вважало формування самодостатньої системи воєнної розвідки: одночасно із формуванням Збройних сил розпочалось створення системи воєнної розвідки України.

22 березня 2001 року Верховна Рада України прийняла закон “Про розвідувальні органи України” — Головне управління розвідки Міністерства оборони України одержало статус спеціального органу державної влади.

1-го червня 2007-го року голова Міністерства оборони незалежної України підписав Наказ № 302, яким було встановлено офіційне професійне свято військових розвідників України. Свято відзначають щорічно 7-го вересня.

Дату свята обрали не випадково. Саме в цей день, в 1992-му році вийшов Указ Президента України, який відкрив нову сторінку в історії оборонного відомства суверенної держави. Назва цього Указу звучить так: Указ “Про Управління військової стратегічної розвідки Міністерства оборони України”. Цим документом розпочато сучасну історію української військової розвідки.

Професійний захід встановили “з метою виховання у військовослужбовців патріотизму, вірності військовій присязі та бойовим традиціям, підтримання на високому рівні престижу військової служби”. Його відзначають в органах військового управління, з’єднаннях та військових частинах розвідки Міністерства оборони та Збройних Сил України.

Зараз структура воєнної розвідки є важливою частиною національної безпеки України. Співробітники розвідувальних органів, незалежно від рівня фінансування, вирішують ті завдання, які ставить перед нею держава: інформаційне забезпечення органів влади, вищих осіб держави стосовно національної безпеки країни.

“Високо ціную зусилля та внесок кожного з вас у захист національних інтересів і забезпечення безпеки та оборони держави. Особливі слова подяки тим, хто на лінії зіткнення і в глибокому тилу ворога в нерівному протистоянні й непередбачуваних умовах сміливо та рішуче діє, виконуючи надскладні спеціальні завдання. Вічна слава і пам’ять розвідникам, які віддали життя за незалежну соборну демократичну Україну. Вони назавжди залишаться в наших серцях!”, — сказав голова Головного управління розвідки Кирило Буданов своїм колегам.

За його словами, широкомасштабна збройна агресія Росії проти України підтвердила, що запорукою успішного виконання бойових завдань Сил оборони є ефективна та результативна діяльність воєнних розвідників.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що завдяки професійності, високому рівню аналітичної та фізичної підготовки українські розвідники щодня здійснюють подвиг: “Надають командирам і штабам важливу інформацію про ворога та наближають нашу перемогу. Пишаємось і дякуємо! З Днем воєнної розвідки України!”, — написав він у Telegram.