У вівторок, 7 вересня, в Україні відзначають День воєнної розвідки, а у світі - День відмови від військової іграшки, або Всесвітній день знищення військової іграшки.

Про це повідомляють #Букви.

Також сьогодні відзначають:

Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшенна

День “Ні дощу ні снігу“

День ВВС в Пакистані

День Конституції на Фіджі

День батька в Непалі

День мережива

День перемоги в Мозамбіку

Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба

Національний день любителів пива, Національний день салямі і День жолудевого гарбуза у Сполучених Штатах Америки

Національний день тварин, що перебувають під загрозою зникнення в Австралії

Цей день в історії:

70 — римляни захопили і сплюндрували Єрусалим.

1792 — перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висадилася в Тамані. Цю дату вважають за початок заселення українцями Кубані.

1812 — відбулася переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської імперії.

1822 — Бразильська імперія оголосила незалежність від Королівства Португалія.

1892 — у США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — у боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами.

1940 — Третій Рейх розпочав бомбардування Лондона.

1971 — у Києві було оголошено про споріднення й братання міст Києва та Кіото.

Церковне свято: віряни 7 вересня вшановують пам’ять Апостола Тита.

Прикмети:

Якщо в цей день багато грибів у лісі – до затяжної зими.

Якщо сьогодні багато птахів на даху будинків – до негоди.

Якщо до 7 вересня багато зерна намололи – зима буде суворою.

Іменини сьогодні святкують: Іван, Регіна, Ренат.