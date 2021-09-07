Про це повідомляють #Букви.
Також сьогодні відзначають:
- Всесвітній день поширення інформації про м’язову дистрофію Дюшенна
- День “Ні дощу ні снігу“
- День ВВС в Пакистані
- День Конституції на Фіджі
- День батька в Непалі
- День мережива
- День перемоги в Мозамбіку
- Міжнародний день чистого повітря для блакитного неба
- Національний день любителів пива, Національний день салямі і День жолудевого гарбуза у Сполучених Штатах Америки
- Національний день тварин, що перебувають під загрозою зникнення в Австралії
Цей день в історії:
70 — римляни захопили і сплюндрували Єрусалим.
1792 — перша група колишніх запорозьких козаків під командою полковника Сави Білого висадилася в Тамані. Цю дату вважають за початок заселення українцями Кубані.
1812 — відбулася переможна для французів Бородинська битва між військами Наполеона та Російської імперії.
1822 — Бразильська імперія оголосила незалежність від Королівства Португалія.
1892 — у США відбувся перший професійний боксерський поєдинок за сучасними правилами — у боксерських рукавичках і з трихвилинними раундами.
1940 — Третій Рейх розпочав бомбардування Лондона.
1971 — у Києві було оголошено про споріднення й братання міст Києва та Кіото.
Церковне свято: віряни 7 вересня вшановують пам’ять Апостола Тита.
Прикмети:
- Якщо в цей день багато грибів у лісі – до затяжної зими.
- Якщо сьогодні багато птахів на даху будинків – до негоди.
- Якщо до 7 вересня багато зерна намололи – зима буде суворою.
Іменини сьогодні святкують: Іван, Регіна, Ренат.