7 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

Про це повідомляють #Букви.
Всесвітній день дій за гідну працю: профлідери різноманітними способами намагаються домогтися реалізації принципів соціальної справедливості – мітинги, ходи, зустрічі з представниками влади, пікети тощо.
Всесвітній день посмішки: з’явилося свято 1999 року і щороку припадає на першу п’ятницю жовтня. Цей день обрали не випадково – в п’ятницю, яка чередує двом вихідним, завжди хочеться посміхатися. Свято створили на честь Харві Болл – відомого тим, що він намалював знаменитий смайлик.
Міжнародний день листоноші: свято заснували на честь зусиль першого розносника газет в США музеєм Нью-Йорка 1833 року. Тоді 10-річний Бларні Флаерті вперше взяв у руки стос газет і вийшов на вулицю. Тоді хлопець кричав “Газета!” і давав у руки перехожих видання. А саме свято започаткували 1969 року.
Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію: невралгія трійчастого нерва – найболючіший стан у порівнянні з іншими видами болю. Цього дня людям розповідають про цю хворобу і способи боротьби з нею.
В різних країнах світу цього дня відзначають:
- Лаос – День вчителя
- США – Національний день фрапе
- Пуерто-Рико – День хорошого ставлення
- Вірменія – День бібліотекаря
- Киргизстан – День цивільної авіації
Цього дня у світі:
- 1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV.
- 1571 — битва при Лепанто. У п’ятигодинній битві флот Священної ліги (союзу Іспанії, Венеції та Папської держави) під командуванням Дона Хуана Австрійського розбив османський флот, зупинивши експансію Османської імперії на південь Європи. У бою втратив ліву руку іспанський письменник Сервантес.
- 1620 — біля Могилева османи й татари розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. Загинув великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, поліг Михайло Хмельницький та в полон потрапив його син Богдан.
- 1806 — у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір.
- 1879 — Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією — перший крок у створенні Троїстого Союзу.
- 1903 — в провінції Онтаріо (Канада) відкриті поклади срібла.
- 1913 — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі.
- 1918 — перервані російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу і Криму.
- 1920 — перші сто жінок прийняті до Оксфордського університету.
- 1926 — Фашистська партія Італії проголошена “партією держави”.
- 1943 — Остапа Вишню звільнили з ув’язнення в радянських таборах.
- 1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про заміну Ліги Націй Організацією Об’єднаних Націй.
- 1950 — війська ООН вступили на територію Північної Кореї.
- 1952 — отримано патент на штрих-код.
- 1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші знімки зворотного боку Місяця.
- 1976 — у Китаї заарештована “банда чотирьох” на чолі з удовою Мао Цзедуна.
- 1977 — ухвалено останню Конституцію СРСР (брежнєвську).
- 1982 — у Нью-Йорку відбулася прем’єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса “Коти”, який до закриття у вересні 2000 року був зіграний на Бродвеї 7486 разів.
- 1988 — у Ризі вперше з 1940 року підняли латвійський національний прапор.
- 1990 — в Ізраїлі у зв’язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці почали видавати населенню протигази.
- 1992 — Національна Рада Азербайджану проголосувала проти вступу республіки до СНД.
- 1997 — засновано Українську універсальну біржу в Полтаві.
- 1999 — британські вчені оголосили про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи.
- 2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Полуйчик Станіслав Дем’янович.
- 2001 — у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, звинуваченого в їх організації, о 19.27 за київським часом американські війська почали операцію “Відплата”, завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів у Афганістані. З підтримкою дій США виступили керівники Великої Британії, Німеччини та Росії.
- 2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.
- 2007 — 4-й президент Чеченської Республіки Ічкерія Доку Умаров проголосив на території Північного Кавказу Ісламську Державу Імарат Кавказ.
Яке сьогодні церковне свято:
7 жовтня Православна церква шанує пам’ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість і чистоту дівочу. У віці 18 років вона звернулася в християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Нареченого Небесного.
Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво (свята відрізнялася прекрасною зовнішністю). Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь погас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги. П’яні хлопці хотіли збезчестити святу діву, але Господь розгорнув перед нею гору і вкрив її від переслідувачів в печері. Свята рівноапостольна Текла дожила до 90 років, зцілюючи стражденних духом і плоттю, проповідую Істину і багатьох звертаючи до віри.
Прикмети:
- Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.
- Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.
- Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.
- Якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками – тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава і довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці.
- Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.
- Зверніть увагу на врожай жолудів. Якщо їх багато, значить, зима очікується м’яка, а майбутній рік врожайним.
Традиції:
- У цей день вшановують святу Теклю. Їй можна молитися про що завгодно, просити спасіння, зцілення, любові, щасливого збігу обставин, удачі і щастя.
- Також в цей день є одна особлива традиція. Вважається, що протягом дня не можна запалювати ніякий вогонь. Але ось після заходу запалити полум’я обов’язково. Вважається, що вогонь після заходу сонця принесе щастя, багатство і успіх. Саме тому день і називається заревницею.
- Хто сьогодні загадає бажання, дивлячись на полум’я, у того воно обов’язково збудеться.
- Всі вузли, які будуть сьогодні зав’язані, ніколи не розв’яжуться. Тому сьогодні заведено укладати шлюби. Вважається, що вони будуть міцними і щасливими.
Іменини цього дня відзначають:
Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла (Текла).
- За даними синоптиків у п’ятницю, 7 жовтня, в Україні збережеться суха та тепла погода.
- #Букви також повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини 6 жовтня.