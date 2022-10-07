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7 жовтня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети

7 жовтня відзначають Всесвітній день дій за гідну працю, Всесвітній день посмішки, Міжнародний день листоноші та Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію. Християни сьогодні вшановують пам’ять першомучениці Теклі.

П’ятниця, 7 жовтня 2022, 07:38
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Про це повідомляють #Букви.

Всесвітній день дій за гідну працю: профлідери різноманітними способами намагаються домогтися реалізації принципів соціальної справедливості – мітинги, ходи, зустрічі з представниками влади, пікети тощо.

Всесвітній день посмішки: з’явилося свято 1999 року і щороку припадає на першу п’ятницю жовтня. Цей день обрали не випадково – в п’ятницю, яка чередує двом вихідним, завжди хочеться посміхатися. Свято створили на честь Харві Болл – відомого тим, що він намалював знаменитий смайлик.

Міжнародний день листоноші: свято заснували на честь зусиль першого розносника газет в США музеєм Нью-Йорка 1833 року. Тоді 10-річний Бларні Флаерті вперше взяв у руки стос газет і вийшов на вулицю. Тоді хлопець кричав “Газета!” і давав у руки перехожих видання. А саме свято започаткували 1969 року.

Міжнародний день поінформованості про тригемінальну невралгію: невралгія трійчастого нерва – найболючіший стан у порівнянні з іншими видами болю. Цього дня людям розповідають про цю хворобу і способи боротьби з нею.

В різних країнах світу цього дня відзначають:

  • Лаос – День вчителя
  • США – Національний день фрапе
  • Пуерто-Рико – День хорошого ставлення
  • Вірменія – День бібліотекаря
  • Киргизстан – День цивільної авіації

Цього дня у світі:

  • 1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV.
  • 1571 — битва при Лепанто. У п’ятигодинній битві флот Священної ліги (союзу Іспанії, Венеції та Папської держави) під командуванням Дона Хуана Австрійського розбив османський флот, зупинивши експансію Османської імперії на південь Європи. У бою втратив ліву руку іспанський письменник Сервантес.
  • 1620 — біля Могилева османи й татари розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. Загинув великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, поліг Михайло Хмельницький та в полон потрапив його син Богдан.
  • 1806 — у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір.
  • 1879 — Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією — перший крок у створенні Троїстого Союзу.
  • 1903 — в провінції Онтаріо (Канада) відкриті поклади срібла.
  • 1913 — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі.
  • 1918 — перервані російсько-українські мирні переговори через розбіжності з питань територіальної приналежності Донбасу і Криму.
  • 1920 — перші сто жінок прийняті до Оксфордського університету.
  • 1926 — Фашистська партія Італії проголошена “партією держави”.
  • 1943 — Остапа Вишню звільнили з ув’язнення в радянських таборах.
  • 1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про заміну Ліги Націй Організацією Об’єднаних Націй.
  • 1950 — війська ООН вступили на територію Північної Кореї.
  • 1952 — отримано патент на штрих-код.
  • 1959 — радянський супутник Луна-3 зробив перші знімки зворотного боку Місяця.
  • 1976 — у Китаї заарештована “банда чотирьох” на чолі з удовою Мао Цзедуна.
  • 1977 — ухвалено останню Конституцію СРСР (брежнєвську).
  • 1982 — у Нью-Йорку відбулася прем’єра мюзиклу Ендрю Веббера і Тіма Райса “Коти”, який до закриття у вересні 2000 року був зіграний на Бродвеї 7486 разів.
  • 1988 — у Ризі вперше з 1940 року підняли латвійський національний прапор.
  • 1990 — в Ізраїлі у зв’язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці почали видавати населенню протигази.
  • 1992 — Національна Рада Азербайджану проголосувала проти вступу республіки до СНД.
  • 1997 — засновано Українську універсальну біржу в Полтаві.
  • 1999 — британські вчені оголосили про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи.
  • 2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Полуйчик Станіслав Дем’янович.
  • 2001 — у відповідь на проведені 11 вересня теракти в Нью-Йорку і Вашингтоні та після відмови руху Талібан видати США Осаму бен Ладена, звинуваченого в їх організації, о 19.27 за київським часом американські війська почали операцію “Відплата”, завдавши ракетно-бомбових ударів по стратегічних позиціях талібів у Афганістані. З підтримкою дій США виступили керівники Великої Британії, Німеччини та Росії.
  • 2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.
  • 2007 — 4-й президент Чеченської Республіки Ічкерія Доку Умаров проголосив на території Північного Кавказу Ісламську Державу Імарат Кавказ.

Яке сьогодні церковне свято:

7 жовтня Православна церква шанує пам’ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла, яка зазнала багато страждань за свою святість і чистоту дівочу. У віці 18 років вона звернулася в християнську віру, усвідомлено ставши нареченою Нареченого Небесного.

Християнська віра допомогла Теклі перенести всі страждання і муки від гонителів християн і від чоловіків, які посягали на її дівоцтво (свята відрізнялася прекрасною зовнішністю). Її намагалися спалити на багатті, але пішов дощ з градом і вогонь погас. Теклу не розшматували й дикі звірі, а лише покірно лизали їй ноги. П’яні хлопці хотіли збезчестити святу діву, але Господь розгорнув перед нею гору і вкрив її від переслідувачів в печері. Свята рівноапостольна Текла дожила до 90 років, зцілюючи стражденних духом і плоттю, проповідую Істину і багатьох звертаючи до віри.

Прикмети:

  • Яскраве сонце на Теклю обіцяє різку зміну погоди.
  • Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.
  • Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.
  • Якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками – тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава і довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці.
  • Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.
  • Зверніть увагу на врожай жолудів. Якщо їх багато, значить, зима очікується м’яка, а майбутній рік врожайним.

Традиції:

  • У цей день вшановують святу Теклю. Їй можна молитися про що завгодно, просити спасіння, зцілення, любові, щасливого збігу обставин, удачі і щастя.
  • Також в цей день є одна особлива традиція. Вважається, що протягом дня не можна запалювати ніякий вогонь. Але ось після заходу запалити полум’я обов’язково. Вважається, що вогонь після заходу сонця принесе щастя, багатство і успіх. Саме тому день і називається заревницею.
  • Хто сьогодні загадає бажання, дивлячись на полум’я, у того воно обов’язково збудеться.
  • Всі вузли, які будуть сьогодні зав’язані, ніколи не розв’яжуться. Тому сьогодні заведено укладати шлюби. Вважається, що вони будуть міцними і щасливими.

Іменини цього дня відзначають:

Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла (Текла).

Теги: 7 жовтня, іменини, прикмети, свята, свято, традиції, церковне свято

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