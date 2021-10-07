Сьогодні, 7 жовтня, світ відзначає День дій за гідну працю, День ввічливих людей, Міжнародний день листоноші. Крім того, сьогодні Всесвітній день дитячого церебрального паралічу.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1253 — коронація в Дорогичині галицько-волинського князя Данила Романовича королівською короною, надісланою від Папи Римського Іннокентія IV.

1620 — біля Могилева османи й татари розгромили військо Речі Посполитої, що відступало після Цецорської битви. Загинув великий коронний гетьман Станіслав Жолкевський, поліг Михайло Хмельницький та в полон потрапив його син Богдан.

1806 — у Великій Британії вперше запатентовано копіювальний папір.

1879 — Австро-Угорська імперія уклала таємну угоду з Німецькою імперією — перший крок у створенні Троїстого Союзу.

1903 — в провінції Онтаріо (Канада) відкриті поклади срібла.

1913 — уперше у світі на заводі Генрі Форда в Детройті весь виробничий процес збирання автомобілів почали виконувати за новою технологічною схемою — на конвеєрі.

1920 — перші сто жінок прийняті до Оксфордського університету.

1943 — Остапа Вишню звільнили з ув’язнення в радянських таборах.

1944 — США, СРСР, Велика Британія і Китай домовилися про заміну Ліги Націй Організацією Об’єднаних Націй.

1950 — війська ООН вступили на територію Північної Кореї.

1952 — отримано патент на штрих-код.

1959 — радянський супутник “Луна-3” зробив перші знімки зворотного боку Місяця.

1977 — ухвалено останню Конституцію СРСР (“брежнєвську”).

1990 — в Ізраїлі в зв’язку з погрозами Саддама Хусейна піддати країну газовій атаці почали видавати населенню протигази.

1999 — британські вчені оголосили про можливе існування 10-ї, найвіддаленішої і найбільшої, планети Сонячної системи.

2001 — в небо піднявся перший вертоліт незалежної України — АК1-3, політ здійснив заслужений льотчик-випробувач СРСР Полуйчик Станіслав Дем’янович.

2006 — вбито російську опозиційну журналістку Анну Політковську.

Яке сьогодні церковне свято:

Сьогодні віряни шанують пам’ять першомучениці Теклі, послідовниці апостола Павла.

Прикмети:

Грім гримить 7 жовтня – зима буде теплою.

Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.

Якщо опинитеся в цей день у лісі, поспостерігати за білками – тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава і довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці.

Зима буде холодна і рання, якщо на день Теклі птиці низько над землею літають.

День ангела відзначають: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла.