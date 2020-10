#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

Всесвітній день дій за гідну працю (World Day for Decent Work) – проводиться з 2008 року за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок з метою повсюдної організації безпечної праці без рабства, примусу, з гідною оплатою та можливості розвитку.

Міжнародний день невралгії трійчастого нерва (International Trigeminal Neuralgia Awareness Day) відзначається з 2013 року за ініціативою організації TNnME.

День бібліотекаря відзначається в Вірменії з 2004 року.

День вчителя святкується в Лаосі.

Національний день фраппе в Америці (National Frappe Day) – відзначають любителі холодного кавового напою.

Православні свята 7 жовтня

7 жовтня православна церква вшановує день першомучениці рівноапостольної Теклі Іконійський.

У цей день готували борщ і пекли хліб з першого обмолоченого снопа. А ще в цей час в останній раз відправлялися за білими грибами, помолившись, щоб в лісі не чіпала нечиста сила. Жінки сідали прясти – вважалося, що зав’язане в цей день ні за що не можна розв’язати. А тому на Текле добре грати весілля.

Прикмети:

В цей день є одна особлива традиція. Вважається, що протягом дня не можна запалювати ніякої вогонь. Але ось після заходу запалити полум’я обов’язково. Такий вогонь принесе щастя, багатство і успіх.

Хто сьогодні загадає бажання, дивлячись на полум’я, у того воно обов’язково збудеться.

Яскраве сонце на Текле обіцяє різка зміна погоди.

Грім гримить – зима буде теплою.

Зима буде теплою, якщо на дубі багато жолудів.

Якщо опинитеся в цей день в лісі, поспостерігайте за білками – тварина линяє від голови до хвоста, значить, зима буде сльотава і довга, а коли, навпаки, від хвоста до голови, чекайте холодні зимові місяці.

Зима буде холодна і рання, якщо в день Теклі птиці низько над землею літають.

Зверніть увагу на урожай жолудів. Якщо їх багато, значить, зима очікується м’яка, а майбутній рік врожайним.

Що не можна робити:

Сьогодні не можна думати погано про рідних або близьких, щоб не накликати на себе біду

Не слід в цей день об’їдатися і зловживати алкоголем.

Не бажано зараз відмовляти нужденним, щоб весь наступний рік не бути нужденним.

Не можна брехати, щоб не накликати на свій рід лиха.

Іменинники: Антон, Владислав, Давид, Дмитро, Семен, Степан, Фекла.

7 жовтня: цей день в історії

1806 – в Англії запатентовано першу копіювальний папір.

1826 – в Массачусетсі відкрита перша в Америці залізниця.

1919 – заснована найстаріша авіакомпанія – голландська KLM.

1971 – вийшов перший сингл Майкла Джексона Got to Be There на фірмі грамзапису Motown Records.

1977 – в СРСР прийнята брежнєвська конституція.

1991 – День створення НБУ – Верховна Рада затвердила Статут Національного банку України.

Хто народився 7 жовтня

1885 – Нільс Бор, датський фізик, автор квантової теорії будови атома.

1924 – Іван Петров, радянський і український художник, майстер батального живопису.

1952 – Володимир Путін, президент Російської Федерації (2000-2008 і з 2012).

1967 – Тоні Брекстон, американська співачка, автор пісень, актриса.