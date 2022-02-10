Про це сповістила комісарка ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес під час пресконференції міністрів охорони здоров’я країн ЄС в Греноблі.
“Наразі 70% населення ЄС повністю вакциновані, а понад 45% отримали ревакцинацію (бустерну дозу – ред.). Це обнадійливі цифри, але нам потрібно продовжувати вакцинацію”, – заявила Кіріакідес.
За її словами, завдяки вакцинації кількість нових заражень Omicron в наступні тижні на території регіону повинна піти на спад. При цьому Кіріакідес заявила, що попри поліпшення ситуації з поширенням інфекції зараз рано послаблювати пильність та слід бути готовим до появи нових варіантів коронавірусу.
- Нагадаємо, за оцінками ВООЗ, завдяки збігу трьох важливих чинників Європа має всі шанси взяти під контроль поширення коронавірусу у регіоні.
- Також в Україні кожен другий дорослий завершив курс вакцинації або отримав принаймні одне щеплення проти коронавірусної інфекції COVID-19.
- Дослідження китайських вчених виявило, що ймовірно хом’яки заразили людину коронавірусом. Саме цих гризунів підозрюють у спричиненні спалаху “Дельти” у Гонконгу.