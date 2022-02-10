Через чималу кількість щеплених від коронавірусу Єврокомісія прогнозує найближчим часом спад хвилі Omicron у регіоні.

Про це сповістила комісарка ЄС з охорони здоров’я Стелла Кіріакідес під час пресконференції міністрів охорони здоров’я країн ЄС в Греноблі.

“Наразі 70% населення ЄС повністю вакциновані, а понад 45% отримали ревакцинацію (бустерну дозу – ред.). Це обнадійливі цифри, але нам потрібно продовжувати вакцинацію”, – заявила Кіріакідес.

За її словами, завдяки вакцинації кількість нових заражень Omicron в наступні тижні на території регіону повинна піти на спад. При цьому Кіріакідес заявила, що попри поліпшення ситуації з поширенням інфекції зараз рано послаблювати пильність та слід бути готовим до появи нових варіантів коронавірусу.