Про це свідчать дані спільного опитування RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.
Зазначається, що 70,3% опитаних відповіли, що інцидент у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини, 0,7% — “скоріше покращить”, 0,8% — “однозначно покращить”.
Водночас 19,4% вважають, що відносини з Україною “скоріше погіршаться” і 1,2% — “однозначно погіршаться”.
Також майже 65% опитаних поляків вважають, що підтримка України є “достатньою”.
Відповідями на питання, якою має бути польська допомога Україні, є надання гуманітарної допомоги, приймання біженців та надання зброї — до прикладу, карабінів чи протитанкових гранатометів. Крім того, кожен третій опитаний вважає, що Польща повинна передати важку техніку, тобто літаки й танки.
Опитування проводилося серед 1000 осіб 18-20 листопада за змішаною методикою.
ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.
Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.
- Раніше президент Республіки Польща Анджей Дуда – коментуючи влучання російської ракети у польське село Пшеводув, під час масованої ракетної атаки РФ на Україну – заявив, що “не можна вважати, що ця ракета буда випущена РФ”. Він також висловив припущення, що це могла бути ракета української ППО.
- За даними ЗМІ, президент США Джо Байден також вважає, що ракета, яка впала у Польщі – це ракета української системи ППО.
- Тоді як секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.
- Окрім цього, прем’єр-міністр Матеуш Моравецький 16 листопада заявив, що цілком можливо, що інцидент, коли ракета влучила в південно-східне село на території Польщі, став результатом провокації російської сторони.
- Посол Польщі при НАТО Томаш Шатковський заявив, що “остаточна відповідальність лежить на Росії” після падіння ракети на території Польщі 15 листопада, в результаті чого загинуло двоє осіб.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив 17 листопада, що Сполучені Штати “діляться інформацією, якою володіють” з Україною, додавши, що всі партнери – США, НАТО, Польща та Україна – мають “зобов’язання стежити за фактами” щодо смертельного інциденту у східній Польщі.