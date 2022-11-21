70% поляків вважають, що інцидент з падінням ракети у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини.

Про це свідчать дані спільного опитування RMF FM та Dziennik Gazeta Prawna.

Зазначається, що 70,3% опитаних відповіли, що інцидент у Пшеводові не вплине на польсько-українські відносини, 0,7% — “скоріше покращить”, 0,8% — “однозначно покращить”.

Водночас 19,4% вважають, що відносини з Україною “скоріше погіршаться” і 1,2% — “однозначно погіршаться”.

Також майже 65% опитаних поляків вважають, що підтримка України є “достатньою”.

Відповідями на питання, якою має бути польська допомога Україні, є надання гуманітарної допомоги, приймання біженців та надання зброї — до прикладу, карабінів чи протитанкових гранатометів. Крім того, кожен третій опитаний вважає, що Польща повинна передати важку техніку, тобто літаки й танки.

Опитування проводилося серед 1000 осіб 18-20 листопада за змішаною методикою.

ДОВІДКА: 15 листопада, після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.

Офіційно про причину скликання комітету спершу не повідомлялось, однак у польських ЗМІ поширювалась інформація, що під час масованого ракетного обстрілу України російська ракета також впала на території Польщі, поблизу кордону з Україною, внаслідок чого загинуло двоє осіб.