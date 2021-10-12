70-річну Лінн Севідж заарештували на одну добу після того, як вона відмовилася вийти з палати своєї дочки, як того вимагали карантинні обмеження у штаті Флорида (США). Інцидент відбувся 4 жовтня в лікарні UF Health North.

Про це повідомляє американський телеканал FOX News.

Навіть після ночі в камері Лінн сказала, що не жалкує про свій вчинок.

“Я на 100% не жалкую про те, як вчинила. Я не жалкую, що мені вдягнули наручники й вивели з палати силоміць”, – додала вона.

Дочка Севідж, Ембер, знаходиться в лікарні після того, як їй зробили операцію на головному мозку. Дівчина частково паралізована та не розмовляє, тому її матір запросили до палати, аби допомогти лікарню. Але коли настав час виходити з палати, Севідж відмовилась і її довелося виводити звідти в наручниках.

Після інциденту Севідж відсиділа в камері 24 години. Тепер її чекає суд. Слухання заплановано на 20 жовтня.