Про це повідомляє американський телеканал FOX News.
Навіть після ночі в камері Лінн сказала, що не жалкує про свій вчинок.
“Я на 100% не жалкую про те, як вчинила. Я не жалкую, що мені вдягнули наручники й вивели з палати силоміць”, – додала вона.
Дочка Севідж, Ембер, знаходиться в лікарні після того, як їй зробили операцію на головному мозку. Дівчина частково паралізована та не розмовляє, тому її матір запросили до палати, аби допомогти лікарню. Але коли настав час виходити з палати, Севідж відмовилась і її довелося виводити звідти в наручниках.
Після інциденту Севідж відсиділа в камері 24 години. Тепер її чекає суд. Слухання заплановано на 20 жовтня.
- Троє афроамериканок зі штату Техас вчинили бійку в нью-йоркському ресторані через вимогу надати COVID-сертифікати. Зараз жінки судяться з керівниками закладу, звинувативши їх у расизмі.